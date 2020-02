Stasera in tv, le prime serate del 7 febbraio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – 70° Festival della Canzone Italiana

20.45

Tradizionale appuntamento musicale che si svolge in cinque serate in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Nel corso del le serate si esibiranno 24 artisti.

RAI 2 – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 9 Episodio 22 – Faccia a faccia (Telefilm)

21.20

Durante un conflitto con un criminale, Sam viene colpito. Un sospetto, inoltre, rivela informazioni importanti su Spencer Williams.

RAI 3 – Si muore tutti democristiani (Film)

21.20

Enrico, Fabrizio e Stefano sono tre amici e colleghi di una vita, provenienti, pur con sfaccettature diverse, dal vasto mondo di quella che è, o è stata, la sinistra italiana. Si barcamenano tra video per sindacati, matrimoni, piccoli video per il sociale, mantenendo una “purezza etica” a cui loro tengono molto e agognando di poter tornare a realizzare documentari. Improvvisamente arriva la proposta lavorativa che potrebbe cambiare le loro vite: un grosso documentario per una Onlus che si occupa di immigrazione.

RETE 4 – Quarto grado – Le Storie (Inchieste)

21.25

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi, continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

CANALE 5 – Festival della papera (Show)

21.20

Lorella Cuccarini e Marco Columbro presentano il Festival della Papera. Una giuria d’eccezione per incoronare la papera vip “regina”.

ITALIA 1 – Madre! (Film)

21.21

Lei si è trasferita nella grande casa isolata in mezzo ai campi di grano per amore di Lui, e poiché la casa di Lui è stata completamente distrutta da un incendio, lei gliela sta ricostruendo intorno pezzo dopo pezzo, con determinazione e concretezza. Lui, invece, non riesce a superare il blocco che gli impedisce di scrivere e passa le giornate davanti alla pagina bianca. I suoi libri giacciono allineati sui ripiani di casa, ma il Poeta sembra aver perso l’ispirazione, e a nulla servono gli incoraggiamenti amorevoli di Lei. E mentre Lei desidera ardentemente costruire con Lui una famiglia, Lui si concentra ostinatamente sul proprio sterile horror vacui. Finché nella casa isolata irrompe uno sconosciuto, che porta con se’ una serie di invasori sempre più numerosa. E Lei vede gradualmente profanato quello spazio sacro che aveva edificato con totale abnegazione personale.

RAI MOVIE – I tre moschettieri (Film)

21.10

Il giovane D’Artagnan si unisce ai tre un tempo leggendari moschettieri caduti in sventura. Insieme cercheranno di sventare il piano di una bella doppiogiochista e dei suoi sgherri per usurpare il trono di Francia e gettare l’Europa nel caos.