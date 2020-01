Stasera in tv, le prime serate del 7 gennaio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Non c’è più religione (Film)

21.25

Una commedia che parla dei diversi conflitti tra le comunità religiose del mediterraneo. Questi litigi avvengono per il semplice motivo che non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente; cosi’ il sindaco Cecco (Claudio Bisio) e Suor Marta (Angela Finocchiaro) chiedono aiuto alla comunità musulmana presente nell’isola.

RAI 2 – Il Molo Rosso (Telefilm)

21.20

Su un molo viene trovato il cadavere di Oscar e tutto fa pensare a un suicidio. Sua moglie, Alejandra, architetto in carriera di cui l’uomo è follemente innamorato, scopre, tra gli effetti personali del marito, l’esistenza di un secondo cellulare che rivela una doppia vita.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.27

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – Quando un padre (Film)

21.23

Gerald Butler e Willem Dafoe in un toccante dramma familiare. Un manager ossessionato dalla carriera deve rimettere la sua vita in discussione quando il figlio di dieci anni si ammala gravemente.

ITALIA 1 – La pupa e il secchione e viceversa (Show)

21.20

Pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilità fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione. Condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani e tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura.

RAI MOVIE – Pazze di me (Film)

21.10

Da quando il padre ha lasciato la famiglia, il trentenne Andrea (Francesco Mandelli) si sente responsabile delle donne della sua famiglia. Circondato da mamma (Loretta Goggi), sorelle, nonna e persino un cane femmina, non è mai riuscito a farsi una vita per timore di quell’universo femminile che crede di conoscere fin troppo bene. Un giorno però conosce la veterinaria Giulia (Valeria Bilello) e tutto improvvisamente cambia. C’e’ solo un problema: Giulia è diversa dalle “sue” donne e riuscire a farla integrare nel suo mondo non sarà cosa facile.