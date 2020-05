Stasera in tv, le prime serate del 7 maggio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,20 Vivi e lascia vivere

Laura e Toni, complici nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo.

Rai Due 21,20 Salemme il bello… della diretta!

Giochi di parole, equivoci e fatalità sono al centro dello spettacolo, il quale, già dal titolo, anticipa qualcosa di straordinario. La vicenda ruota …

Rai Tre 21,25 Il Caso Collini

2001, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Han…

Rete 4 21,20 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,25 Pele’

La storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pele’, da quando appena diciassettenne segno’ il goal che porto’ il Brasile a vi.

Italia Uno 21,20 Hunger Games

Ogni anno, come punizione a un tentativo di rivolta della popolazione, il presidente (Donald Sutherland) e il governo di Panem, paese post apocalittic…