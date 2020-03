Stasera in tv, le prime serate del 7 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Una storia da cantare – Gianni Morandi (Musica)

21.25

Morandi è l’unico interprete italiano ad avere dato una credibile versione di un ipotetico stile popolare moderno, un can tante per famiglie, simpatico, rassicurante, caloroso, pieno di generosa disponibilità e al tempo stesso un grandissimo interprete del repertorio più nobile della nostra canzone. Ed è questa storia, sono queste canzoni, che Enrico Ruggeri e Bianca Guacce ro racconteranno nella nuova puntata di ”Una Storia da Cantare”.

RAI 2 – N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 4 – Nei panni di un altro (Telefilm)

21.05

I cadaveri di due veterani che da tempo facevano parte della comunità dei senzatetto, vengono rinvenuti in un accampamento, mutilati uno delle mani e l’altro dei piedi…

RAI 3 – Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento)

21.45

Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire. Un viaggio in otto puntate attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali che collegano mondi diversi.

RETE 4 – I due superpiedi quasi piatti (Film)



21.27

Due sfortunati disoccupati finiscono per uno strano caso arruolati in polizzia. Nonostante i metodi poco convenzionali riescono molto bene nel nuovo lavoro.

CANALE 5 – C’e’ posta per te (Show)

21.21

Protagonisti del programma sono i sentimenti, le emozioni della gente comune. Storie di ricongiungimenti e amori impossibili, amori di gioventù’ e belle sorprese narrati con delicatezza, con rispetto con amorevolezza; con la capacita’ di trasformare come per magia storie ordinarie in straordinarie. Maria De Filippi nel raccontarle instaura un’empatia unica con il suo pubblico, che attento ascolta il dipanarsi del racconto, segue il fil rouge della storia, nella speranza che il metaforico “muro” delle distanze, rappresentato in un studio da una grande busta, si apra per permettere ai protagonisti di incontrarsi e riabbracciarsi in uno splendido happy ending.

ITALIA 1 – Kung Fu Panda 2 (Film)

21.20

Il kung fu forse è arrivato alla fine dei suoi giorni, l’era industriale incalza nella figura del perfido Shen, figlio dei reggenti, cacciato dal palazzo reale per aver voluto trasformare l’uso della polvere pirica dei fuochi d’artificio in quello della polvere da sparo dei cannoni.

RAI MOVIE – The crew – Missione impossibile (Film)

21.10

Durante un volo in Asia l’equipaggio di un aereo passeggeri è costretto a impegnarsi in una missione di salvataggio su un’isola vulcanica. Tensione, azione e pericolo dietro l’angolo.