Stasera in tv, le prime serate del 7 settembre 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 20:30 – Nations League Paesi Bassi – Italia – Amsterdam ( NL ) . Calcio Nazionale 2020 / 21: Nations League Paesi Bassi – Italia.

Rai 2 – 21:20 – Ritorno al Marigold Hotel – Sonny sogna di ampliare il suo albergo, l’Hotel Marigold, e realizzare il Second Best Exotic Marigold Hotel, anche se dovrebbe utilizzare il proprio tempo per organizzare l’imminente matrimonio con Sunaina, l’amore della sua vita. Il ragazzo ha messo gli occhi su una proprieta’ promettente ora che il suo primo albergo ha solo un posto vacante, creando una situazione spiacevole in quanto due nuovi ospiti stanno arrivando, Guy e Lavinia. Evelyn e Douglas lavorano a Jaipur, Norman e Carol si confrontano con una relazione esclusiva e Madge si destreggia tra due pretendenti molto ricchi. L’unica che conosce tutte le risposte e’ Muriel, co-manager dell’Hotel, custode dei segreti di tutti gli ospiti. E mentre le esigenze di un matrimonio tradizionale indiano stanno per sommergere tutti, si presenta una situazione inaspettata.

Rai 3 – 21:20 – Presa Diretta Lavorare meno lavorare tutti – Il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese, non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:20 – RIASSUNTO – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO – Sanem crea un profumo speciale per Can. Quest’ultimo resta fortemente impressionato dalla potenza dell’essenza e decide di indossare subito la creazione di Sanem. Perfino Ceyda rimane impressionata dal profumo di Can. Nel frattempo, in ufficio c’e’ un po’ di scompiglio: una spia ha installato una telecamera nascosta nell’ufficio della Fikri Harica. Tutti i dipendenti sono in forte agitazione, a cominciare da Cengiz, che ha una delle sue solite crisi di panico alla sola idea di venire licenziato. Inoltre, crede che tra i suoi colleghi si celi una spia e questo lo agita particolarmente. Deren si prodiga a far installare un sistema di allarme e redarguisce fortemente Ferdi per la sua incompetenza. Dopo aver molto riflettuto, Sanem e’ quasi sicura che dietro l’idea della telecamera nascosta ci sia lo zampino di Emre e decide di affrontarlo.

Italia 1 – 21:30 – LINCOLN RHYME – CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA – REQUIEM – 1aTV – Amelia trova un vecchio biglietto scritto dal Collezionista di ossa, indirizzato alla madre della prima vittima. Quando la squadra, grazie alle intuizioni di Lincoln, individua il posto della sepoltura della vittima, il cadavere e’ scomparso. La caccia al Collezionista viene sospesa per risolvere il caso di un attentatore che fa saltare in aria gli appartamenti di proprieta’ di una coppia priva di scrupoli. Il Collezionista ha rinchiuso in cantina la moglie Danielle, che cerca disperatamente di convincerlo a lasciarla andare e scappare in Colorado.

Rai Movie – 21:10 – Per un pugno di dollari – Un pistolero solitario arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da anni per il controllo del contrabbando. Il nostro eroe fa il doppio gioco, cercando di aizzarle allo scontro finale. Scoperto e torturato, torna per consumare una tremenda vendetta, dopo che i suoi torturatori sono riusciti nel frattempo a eliminare tutti i loro avversari. Leone ha la folgorante idea di fare un western esasperato e ironico dal film di Kurosawa “La sfida del samurai”. Il film avra’ un successo planetario, col suo stile barocco e funereo. La variante “spaghetti”, contribuira’ a ridare vita a un genere leggendario, ma in cerca di ossigeno. Per Eastwood inizia una prestigiosa parabola.