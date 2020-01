Stasera in tv, le prime serate del 9 gennaio 2019

Anche stasera Cultura a Colori ha selezionato per voi le migliori prime serate del palinsesto televisivo.

Rai 1

21.25 Don Matteo – Stagione 12 Episodio 1 – Non avrai altro Dio all’infuori di me

Mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, il figlio di un famoso cardiochirur go di Spoleto, viene rapito….

Rai 2

21.05 Calcio – Coppa Italia – Torino Vs Genoa

Rai 3

21.20 Stati Generali

In un clima assembleare, Serena Dandini e la sua squadra di comici mettono in scena – tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella re…

Rai 4

21.10 Criminal Minds – Stagione 12 Episodio 1 – Il Re Cremisi

Dopo l’evasione di massa di tredici serial killer, alla squadra della BAU spetta il compito di riassicurarli alla giustizia. L’agente Luke Alvez si un…

Rete 4

21.25 Dritto e Rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5

21.21 The Legend of Trazan

Tarzan ha lasciato la verde jungla del Congo ormai da quasi dieci anni e vive felicemente a Londra con la moglie Jane. Un giorno la sua tranquilla quo…

Italia 1

21.20 Barry seal, una storia americana

Una storia vera, quella raccontata in Barry Seal – Una Storia Americana, biopic su un ex pilota statunitense divenuto in seguito prima contrabbandiere…

Canale 20

21.04 Tutto molto bello

Giuseppe (Paolo Ruffini) e Antonio (Frank Matano) sono nettamente agli antipodi. Il primo, sposato con Anna (Chiara Francini), lavora per l’Agenzia de…