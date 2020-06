Stasera in tv, le prime serate del 9 giugno 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Con il cuore Nel nome di Francesco (Evento)



20.30

In diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti, che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.

RAI 2 – La fuitina sbagliata (Film)

21.20

La storia di Romeo e Giulietta è esattamente al contrario: due famiglie, i Casisa e i Vitrano, che si adorano, e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che si sono addirittura unite negli affari. I Casisa, produttori di ricotta e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli metteranno in vendita “il cannolo degli innamorati”, di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli. Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie: non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita di un bambino. Da qui parte un gioco di equivoci esilarante, che li porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.25

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – La cattedrale del mare – Stagione 1 Episodio 7 – Vendetta (Telefilm)

21.20

Convinto che Mar stia conducendo Arnau sul sentiero della tentazione, Joan aiuta Elionor con un piano per liberarsene. Margarida Puig fa visita a quest’ultima.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

RAI MOVIE – Chef – La ricetta perfetta (Film)

21.08

Carl Casper (Jon Favreau), cuoco in un ristorante di spicco di Los Angeles, perde improvvisamente il lavoro dopo aver rifiutato di compromettere la propria integrità creativa. Senza prospettive, si ritrova a Miami, dove si allea con l’ex moglie (Sofia Vergara), il suo migliore amico (John Leguizamo) e suo figlio (Emjay Anthony), per dedicarsi a vendere cibo su un furgone. Lungo la strada, Carl avrà modo di riscoprire la passione per la cucina, la gioia di vivere e l’amore.