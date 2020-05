Stasera in TV, le prime serate del 9 maggio

Anche stasera Cultura a Colori ha selezionato per voi le migliori prime serate del palinsesto televisivo.

Rai 1

20.35 Roberto Benigni – Esodo I Dieci Comandamenti (Show)

Compendio in un’unica serata del “One man show” di Roberto Benigni andato in onda dal Palastudio di Cinecittà. L’attore che nel programma fa una esege…

Rai 2

21.05 Petrolio – Antivirus (Inchieste)

Da lunedì l’Italia è entrata nella Fase 2. Una fase che deve essere gestita da tutti con grande senso di responsabilità. Gli esperti ci dicono che per…

Rai 3

21.00 Aspettando le parole – Fase 2 (Attualita’)

A raccontare la prima settimana di “fase 2” che ha rimesso in moto, anche se parzialmente, l’intero Paese sono ospiti la senatrice Emma Bonino, il Pre…

Rai 4

21.20 Drive

Un uomo (senza nome) con la passione per le automobili divide la sua vita diurna tra il lavoro di meccanico e quello di stuntman per il cinema e, in q…

Rete 4

20.30 Stasera Italia Weekend (Attualita’)

A cura della redazione del Tg4, il programma si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5

21.00 Ciao Darwin – Terre desolate (Show)

100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Italia 1

21.30 Richard – Missione Africa (Film)

Quando l’uovo si schiude e Richard apre gli occhi sul mondo per la prima volta, i suoi genitori non ci sono piu’ e, al loro posto, il neonato passerot…

Canale 20

21.04 L’ultimo dei Templari (Film)

Durante il XIV secolo, quando la peste nera devasta l’Europa, a un cavaliere (Nicolas Cage) viene dato l’ordine di scortare, fino ad un monastero, una…