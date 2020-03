Stasera in tv, le prime serate del 9 marzo 2020

Anche stasera ci pensa Cultura A Colori al vostro intrattenimento televisivo serale. Di seguito la programmazione di questo lunedì 9 marzo 2020.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia Assoluta – Nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorarava lì, ma nessuno comprende perché vi ci foss e recata visto che gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione. Le indagini porteranno alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite. Uno dopo l’altro vari personaggi saranno sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena…

Rai 2 – 21:20 – Hawaii Five – 0 – Verso il fondo – L’attentato – L’uragano – La Five-0 indaga sul ritrovamento di un cadavere su una spiaggia dell’isola. Dai primi accertamenti appare evidente che l’uomo è stato ucciso in fondo all’oceano e durante le indagini la squadra scopre che si tratta di un professore di oceanografia che stava lavorando in un laboratorio di ricerca subacquea. Per fare chiarezza sul caso, Junior, Tani e Adam si recano quindi sulla scena del crimine, 124 metri sott’acqua.

Rai 3 – 21:20 – Autumn in New York – Lui ha 48 anni, occhi strizzati, maglioncino girocollo e capello ben coiffato, non resiste alla conquista e non e’, per definizione, “matrimoniale”. Lei ne ha 22, parla come una dodicenne, ha una malattia probabilmente incurabile, una passione per Emily Dickinson, per le perline, le farfalle e per abiti di un kitsch vezzoso. Tra i due nasce l’amore.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – GEOSTORM – 1 PARTE – 1aTV – Quando il cambiamento climatico mette in pericolo la sopravvivenza stessa della Terra con tempeste catastrofiche, i governi di tutto il mondo si uniscono per creare il Boy Programma olandese: si tratta di una vasta rete mondiale di satelliti che circondano il pianeta, dotati di strumenti sofisticati di geoingegneria e progettati per allontanare le catastrofi naturali. Il programma ha successo e il pianeta non subisce danni per due anni…

Italia 1 – 21:25 – TRE UOMINI E UNA GAMBA – 1 PARTE – Aldo, Giovanni e Giacomo partono per Gallipoli portanto una preziosa gamba di legnoacquistata dal loro suocero comune. Nel tragitto incontrano Chiara, che stravolgerail loro viaggio.

Rai Movie – 21:10 – Gli ultimi giganti – 1897, Stati Uniti del Sud. Lo sceriffo Sam cattura il fuorilegge Zach e si mette in pensione. Ma il prigioniero evade per vendicare la morte della sua donna. Dal romanzo “Gun Down” di Brian Garfield.