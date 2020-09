Stasera in tv, le prime serate del 9 settembre

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Il diritto di contare (Film)

21.25

Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

RAI 2 – The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 17 – Ossessione (Telefilm)

21.20

Un paziente con una malattia misteriosa e, apparentemente, mai diagnosticata spinge il dottor Murphy e il resto del team ad assumersi qualche rischio per tentare di trovare una soluzione al problema…

RAI 3 – Chi l’ha visto? (Attualità)

21.20

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta.

RETE 4 – Nati con la camicia (Film)

21.27

Rosco Fraker è uno stravagante ventriloquo che gira il mondo in pattini a rotelle, Doug O’Riordan un ex-detenuto dal pugno facile e il cuore tenero, appena uscito di galera. I due si incontrano in un bar, nel bel mezzo di una rissa di cui essi stessi sono i principali protagonisti! E fra una scazzottata e l’altra, si ritroveranno implicati nelle più improbabili fatalità.

CANALE 5 – Ocean’s 8 (Film)

21.21

Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s. La sorella di Danny Ocean progetta con alcuni complici, di portare a termine la rapina del secolo, all’annuale Met Gala di New York.

ITALIA 1 – Suicide squad (Film)

21.30

La sicurezza della città è affidata, per volere del governo, ad una squadra speciale formata da pericolosissimi criminali dotati di superpoteri. Riusciranno a rinunciare agli interessi privati per unirsi in una causa comune?

RAI MOVIE – Love is all you need (Film)

21.10

Per assistere alle nozze del figlio Patrick con la giovane Astrid, l’imprenditore ortofrutticolo danese Philip (Pierce Brosnan) arriva a Sorrento, dove si trova una sua villa immersa in un enorme limoneto. L’organizzazione del matrimonio, che fa tribolare la giovane coppia scatenando una serie di dubbi sul legame, gli permette di riavvicinarsi al figlio, con cui i rapporti sono logori da quando, in seguito alla morte della moglie, Philip si e’ dedicato anima e corpo al lavoro trascurando affetti e vita privata.