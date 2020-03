Stasera in tv, le prime serate dell’11 marzo 2020

Come ognis era, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

RAI UNO 21,20 Ricchi di fantasia

Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono a manti ma, per problemi econo…

RAI DUE 21,20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 7

Mentra Shaun affronta il caso di una donna con una malattia genetica rara, Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi ad …

RAI TRE 21,25 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

RETE 4 21,20 CR4 La repubblica delle donne

Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile …

CANALE 5 21,25 Grande Fratello Vip 2020

Il Grande Fratello VIP è la versione VIP del Grande Fratello. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidi…

ITALIA UNO 21,20 Sopravvissuto – The Martian

Mark Watney e’ tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un’improvvisa tempesta e creduto morto, viene abbandonato dai compagni di…