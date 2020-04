Stasera in tv, le prime serate dell’11 aprile 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco (Religioso)

21.00

In diretta dalla Basilica di San Pietro Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco – Celebrazione della Veglia dall’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro.

RAI 2 – Petrolio – Antivirus (Attualità)

21.05

Con Duilio Giammaria si cercherà di rispondere sia alle grandi questioni scientifiche, come quando saranno disponibili una terapia definita e il vaccino, sia alle grandi questioni della vita quotidiana, ovvero come distinguere le buone pratiche dalle ossessioni igieniste, o quali saranno le conseguenze economiche, e quali rimedi adottare.

RAI 3 – Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento)

21.45

Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire. Un viaggio in otto puntate attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali che collegano mondi diversi.

RETE 4 – Stasera Italia Weekend (Attualità)

20.30

A cura della redazione del Tg4, il programma si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

CANALE 5 – Ciao Darwin – Terre desolate (Show)

21.20

100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

ITALIA 1 – Vita da giungla: alla riscossa! Il film (Film)



21.18

Tratto dall’omonima serie animata. Maurice ha tutto di un pinguino ma in lui si nasconde una tigre! Il pinguino, allevato da una tigre e tutt’altro che maldestro, e’ diventato un campione di Kung Fu. Con i suoi amici, “La squadra della giungla”, Maurice conta rimettere ordine e giustizia nella foresta, come sua madre ha fatto prima di lui. Ma Igor, un diabolico koala accompagnato dai suoi babbuini mercenari e non troppo intelligenti, ha in mente invece di distruggerla.

RAI MOVIE – Bleed – Piu’ forte del destino (Film)



21.10

Miles Teller (‘Whiplash’) nell’esaltante storia del pugile Vinny Pazienza. Reduce da un terribile incidente, il tenace campione non si arrende e torna sul ring per combattere un match leggendario.