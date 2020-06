Stasera in tv, le prime serate dell’11 giugno 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.



Rai Uno 21,10 Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 3

Mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente. Intanto, con il su..

Rai Due 21,15 Paradise Beach – Dentro l’incubo

Una giovane donna si ritrovera’ ad affrontare uno degli incubi peggiori di sempre: dispersa in alto mare, con solo una boa come sostegno, dovra’ difen…

Rai Tre 21,20 Ogni cosa è illuminata

Jonathan parte per un viaggio in Europa alla ricerca di una donna che salvò la vita a suo nonno durante l’olocausto. E’ l’occasione per analizzare i c…

Rete 4 21,15 Dritto e rovescio

orna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 12

La dottoressa Castro annuncia di avere i fondi per l’avvio della seconda fase di un trial clinico che coinvolgera’ 40 pazienti oncologici, ma quando l…

Italia Uno 21,25 Din don – Una parrocchia in due

Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire ai due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi, approfittando di una lettera dello z…