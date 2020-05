Stasera in tv, le prime serate dell’11 maggio 2020

Anche stasera Cultura A Colori ha selezionato per i propri lettori le migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – Il campo del Vasaio – Una mattina viene ritrovato presso il critaru, un impervio pendio argilloso, un sacco con dentro un cadavere fatto a pezzi: un uomo, ucciso e nascosto lì da circa due mesi. Montalbano inizia l’indagine, ma presto emerge anche un altro, grosso problema, che non può essere più ignorato: Mimì Augello, da tempo piuttosto cupo, diventa sempre più irascibile, scontroso, intrattabile; è spesso aggressivo e ingiusto con i sottoposti; insomma, al commissariato non si respira più. Montalbano capisce di dover fare qualcosa, e in breve scopre che Mimì ha un’amante, con la quale si incontra in segreto, di notte. Salvo ritiene che la tresca sia alla base dello strano comportamento di Mimì, che presto va di male in peggio: Augello pretende che Salvo gli assegni il caso del morto al critaru, altrimenti chiederà al questore il trasferimento ad altra sede. Montalbano prende tempo, e intanto va avanti con l’indagine, e scopre che il morto nel sacco è stato ucciso e sistemato in una maniera che richiama antichi rituali mafiosi: perciò di delitto di mafia si tratta, e non solo, ma operato da qualcuno che conosce bene il modo in cui agiva la vecchia mafia. E questa pista sembra presto avere conferma: il caso del critaru si intreccia con un altro caso, la scomparsa di Giovanni Alfano, denunciata dalla moglie Dolores. Alfano è parente dell’ormai vecchissimo e malato Balduccio Sinagra. Montalbano scopre che il morto nel sacco è appunto Giovanni Alfano, e molti elementi fanno pensare che questi possa essere stato ucciso, in quanto traditore, per ordine di Balduccio. L’indagine sembra avviata verso la sua risoluzione, quando d’un tratto Salvo scopre un fatto che lo sconvolge: la relazione adultera di Mimì potrebbe essere collegata con l’omicidio del critaru e questo forse potrebbe avere conseguenze per lo stesso Augello.

Rai 2 – 21:20 – Stasera tutto è possibile – Torna lo show più pazzo e divertente della tv. La quinta edizione di Stasera tutto è possibile in prima serata su Rai Due, con un nuovo conduttore: Stefano De Martino. Sarà lui il padrone di casa del comedy show che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico.

Rai 3 – 21:20 – Report – È iniziata la produzione dei vaccini contro Covid-19, cinque team di scienziati e aziende sono già nella fase di sperimentazione sull’uomo. Altri studiosi invece stanno proseguendo il lavoro iniziato con il virus della Sars, il coronavirus che si diffuse nella Cina meridionale e nel sud est asiatico nel 2003. Quegli studi oggi hanno dato un contributo all’attuale ricerca del vaccino, ma perché all’epoca si dovettero fermare? DISORGANIZZAZIONE MONDIALE, Nella gestione della crisi mondiale, innescata dalla pandemia del coronavirus, sembra che molti governi abbiano commesso errori. Report indaga sui comportamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità per capire se ha emanato linee guida chiare e inequivocabili, che mettessero i singoli stati in condizione di valutare la gravità del problema sulla base di evidenze scientifiche riconosciute. L’inchiesta mette a fuoco il sistema di finanziamento dell’Oms, dalle donazioni volontarie dei singoli stati alla sempre più crescente dipendenza dai privati, primo fra tutti Bill Gates. In un contesto in cui le case farmaceutiche esercitano forti pressioni, che garanzie ci sono che il vaccino o le cure anti-covid siano trattati come beni pubblici a disposizione della popolazione mondiale e non blindati sotto i brevetti per realizzare enormi profitti? Report ricostruirà gli errori commessi sinora e le prospettive di riforma di un’organizzazione di cui il mondo avrà sempre più bisogno, se si dimostrerà efficace e indipendente. LA SCORCIATOIA, A breve entrerà in funzione la cosiddetta app “Immuni” scelta tra oltre trecento progetti. È stata realizzata dalla società Bending Spoons in collaborazione con il centro medico Sant’Agostino. Tra i soci di Bending Spoons risultano H14, dei tre figli di Berlusconi e Veronica Lario, StarTip, Renzo Rosso, Paolo Marzotto, Giuliana Benetton, i Dompè e il fondo asiatico Nuo Capital. Ma che cosa sappiamo di questo progetto? In realtà ancora ben poco, se non che dovrebbe sfruttare la tecnologia Bluetooth anziché il tracciamento dei contatti tramite Gps, giudicato più lesivo della privacy. Secondo i paletti fissati dall’Ue, questa app funzionerà se sarà scaricata almeno sul 60% dei telefoni dell’intera popolazione italiana. Alcuni esperti informatici sono scettici: se neanche Whatsapp è stata scaricata dal 60% degli italiani, che probabilità di successo ci sono per l’app immuni? E poi, quali dati raccoglierà e dove saranno conservati? Solo sugli smartphone dei cittadini o anche su un server centralizzato? Quanto è stata gestita in trasparenza la scelta della soluzione tecnologica migliore e come si rapporterà con la soluzione che stanno mettendo a punto Apple e Google? Come si sono mossi gli altri stati nel mondo? EMERGENZA BOMBOLE DI OSSIGENO, Avere a disposizione una bombola per l’ossigenoterapia può fare la differenza tra la vita e la morte. A marzo in Lombardia le richieste di bombole d’ossigeno per l’assistenza domiciliare sono aumentate di 5 volte. Trovarne una in tempi brevi a quel punto era quasi impossibile. Come hanno affrontato questa emergenza le province più colpite dal virus e come si stanno preparando le altre regioni? Governo e governatori hanno fatto tesoro di quanto accaduto al nord? Se domani scoppiassero nuovi picchi di contagio chi sarebbe pronto e chi no?

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE – 1 PARTE – Sauron ha deciso di sferrare l’attacco decisivo all’umanita’ nella capitale di Gondor, a Minas Tirith dove Gandalf (Ian McKellen) sta cercando in tutti i modi di spingere l’ormai smembrato esercito di Gondor ad una reazione. Nel frattempo Theoden si allea ai guerrieri di Rohan per combattere al loro fianco. Per quanto coraggioso, fedele e pieno di immensa lealta’, l’esercito allestito dagli umani non puo’ tenere testa alle innumerevoli armate nemiche che arrivano da tutto il regno. Ma questo e’ un sacrificio che va compiuto per tenere distratto Sauron e concedere a Frodo la possibilita’ di arrivare a distruggere l’anello. Curiosita’ – L’atteso ultimo capitolo consacra definitivamente il successo della trilogia: 11 nomination e 11 Oscar vinti nel 2004 (miglior film, regia, costumi, scenografia, sceneggiatura, montaggio, trucco, colonna sonora, canzone, suono, effetti visivi). La versione definitiva e’ stata ultimata 5 giorni prima dell’anteprima mondiale che si e’ svolta a Wellington in Nuova Zelanda. In quell’occasione anche il regista ha visto il film per la prima volta. I bambini di Jackson appaiono due volte nel film: al matrimonio di Sam e a Gondor, quando i cavalieri lasciano la citta’.

Italia 1 – 21:25 – EMIGRATIS – Un unico denominatore comune: lo scrocco, un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Saranno davvero tante le “missioni” dell’impertinente duo che si prefiggera’ ogni volta di raggiungere traguardi e obiettivi assurdi. Metteranno tutto sul conto di vip italiani lontani dal nostro paese, vittime inconsapevoli delle loro incursioni. Andrea Pirlo, Federica Pellegrini con Filippo Magnini, Il Volo, Cristian Vieri, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Sebastian Giovinco sono solo alcuni dei moltissimi malcapitati famosi finiti a dover pagare il conto ai due scrocconi foggiani.

Rai Movie – 21:10 – Il duello – Texas, 1887. Abraham Brant, noto a tutti come “il predicatore”, ha una straordinaria presa su tutti gli abitanti di Monte Hermon, una cittadina di frontiera, nonostante lo seguano storie di guerra, uccisioni ed eventi inspiegabili. Non lontano dall’isolata localita’, una sfilza di cadaveri inizia ad apparire sulle rive del Rio Grande e, per capirne l’origine, il ranger David Kingston arriva con la moglie Marisol a Monte Hermon. Per uno strano scherzo del destino, David riconosce in Abraham colui che, da bambino, vide uccidere suo padre in un cruento duello. Combattuto tra il seguire la legge o il proprio bisogno di vendetta, Kingston scoprira’ presto che niente di cio’ che riguarda Abraham, Monte Hermon e gli omicidi, e’ cio’ che sembra.