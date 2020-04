Stasera in tv, le prime serate dell’8 aprile 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Stanotte a San Pietro Viaggio tra le meraviglie del Vaticano

Alberto Angela ci fa scoprire monumenti famosi – come la cupola di San Pietro, la sublime Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina – e i giardini i…

Rai Due 21,20 Maltese Il romanzo del commissario

Maltese – Il romanzo del Commissario e’ una miniserie televisiva del 2017, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Dario Maltese e’ un commissario di pol..

Rai Tre 21,15 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,20 Stasera Italia – Speciale

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 21,25 Grande Fratello Vip 2020

Il Grande Fratello VIP è la versione VIP del Grande Fratello. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidi…

Italia Uno 21,20 Brick Mansions

A Detroit, in un futuro prossimo, il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto chiamato Brick Mansions, controllato da Tremaine (RZA), il piu’ potente s…