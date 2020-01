Stasera in tv, le prime serate dell’8 gennaio 2020

Come ogni sera, Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Heidi – Chi non conosce Heidi e le sue caprette e il suo caro nonno? Basato sul personaggio creato da Johanna Spyri ecco la versione cinematografica più recente (2015) di questo classico.

Rai 2 – 21:20 – L’amica geniale – Le bambole – I soldi – Il racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche, ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante. Tratto dai bestseller di Elena Ferrante.

Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto? – La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita’ di telefonare in diretta.

Rete 4 – 21:27 – L’UOMO DI NEVE – 1 PARTE – 1aTV – Harry Hole, capo della squadra speciale della polizia di Oslo, indaga assieme alla sua collega Katrine Bratt su una serie di omicidi. Hole scopre alcuni collegamenti con dei casi irrisolti vent’anni prima, tra cui l’inquietante pupazzo di neve che il serial killer ama lasciare come biglietto da visita.

Canale 5 – 21:20 – GRANDE FRATELLO VIP – Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – 21:20 – SAFE – 1 PARTE – Luke Wright (Jason Statham) e’ un ex agente speciale che per mantenere la famiglia partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Chiamato a prender parte a un combattimento truccato, Luke si rifiuta di rispettare gli ordini che gli vengono impartiti, inimicandosi un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli uccide la moglie e lo costringe a una vita solitaria e in fuga. Girovagando per le strade di New York, Luke salva la vita a Mei, una dodicenne cinese usata per le sue doti geniali in matematica dallo stesso boss della mafia russa che perseguita anche lui e ricercata anche dalla Triade e da alcuni poliziotti corrotti per via di un codice numerico che solo lei conosce. Per metterla a riparo e riscattarsi da un’esistenza di umiliazioni e sofferenze, Luke decide di prendersi cura di lei a qualunque costo, ingaggiando una guerra sanguinosa contro chi la vuole morta.

Rai Movie – 21:10 – Autumn in New York – Lui ha 48 anni, occhi strizzati, maglioncino girocollo e capello ben coiffato, non resiste alla conquista e non e’, per definizione, “matrimoniale”. Lei ne ha 22, parla come una dodicenne, ha una malattia probabilmente incurabile, una passione per Emily Dickinson, per le perline, le farfalle e per abiti di un kitsch vezzoso. Tra i due nasce l’amore.