Stasera in tv, le prime serate dell’8 luglio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto la prima serata in tv per i propri lettori.

Rai Uno 20,30 Techetechete’ – Adriano! Il cuore, la voce

Puntata dedica al grande Celentano televisivo, con spezzoni e esibizioni mai più rivisti e che all’epoca hanno registrato clamorosi picchi di ascolto …

Rai Due 21,15 N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 12 – L’ultimo legame

L’N.C.I.S. indaga su un trafficante di stupefacenti che vuole morto un tenente della Marina. Quando arrestano il killer mandato per ucciderlo, tentano…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,15 Delitti inquietanti

Agente dell’FBI è sulle tracce di un serial killer che uccide le sue vittime crocifiggendole. Mentre indaga si farà strada in lui il sospetto che i de…

Canale 5 21,20 Come sorelle

Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle noz…

Italia Uno 21,25 Chicago Fire – Stagione 7 Episodio 3

Un SUV, con a bordo padre e figlio, precipita, ma la squadra 51 salva entrambi. La madre pero’ accusa il marito di tentato omicidio-suicidio, essendo …