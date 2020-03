Stasera in tv, le prime serate dell’8 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – La vita promessa – Stagione 2 Episodio 3 (Fiction)

21.25

Carmela, suo malgrado, scopre che i suoi figli hanno tanti segreti. Alcuni dei quali rischiano di far saltare per sempre la famiglia che difende con tanto amore. Nonostante i suoi tanto nemici, Carmela si batte come una leonessa. Continua nella disperata ricerca di Rocco, proprio mentre deve difendersi dalla passione sfrenata di Spanò che ritorna in tutta la sua violenza, oltre alla lotta per impedire che il suo ristorante venga demolito a causa di una speculazione edilizia. Chiunque altro si arrenderebbe, ma non lei, che risponde colpo su colpo…

RAI 2 – Che tempo che fa (TalkShow)

21.05

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

RAI 3 – Suffragette (Film)

21.20

Maud (Carey Mulligan) e’ una suffragetta e come tale fa parte di uno dei primi movimenti femministi della storia, impegnato a reclamare per le donne gli stessi diritti degli uomini contro uno Stato sempre piu’ brutale. Senza essere principalmente donne delle classi piu’ colte, le suffragette erano soprattutto lavoratrici che avevano visto fallire le loro proteste pacifiche e che avevano deciso di ricorrere a tutti i mezzi a loro disposizione per difendere la loro dignità, il loro lavoro, le loro case, i loro figli e le loro stesse vite.

RETE 4 – Il vento del perdono (Film)

21.27

Dopo la morte del suo unico figlio, Einar Gilkynson (Robert Redford) si è rinchiuso in sé stesso. Fallito il suo matrimonio e con il ranch quasi in rovina, l’unica persona che riesce a dialogare con Einar è il suo fedele amico Mitch (Morgan Freeman), un uomo rimasto sfigurato e paralizzato in seguito all’aggressione di un orso. Un giorno, però, si presenta Jean (Jennifer Lopez), la moglie del figlio di Einar, ritenuta da lui la vera responsabile delle sue sofferenze, accompagnata dalla figlioletta undicenne Griff (Becca Gardner). Sarà proprio la bambina a far riavvicinare la mamma all’anziano allevatore…

CANALE 5 – Live Non e’ la d’Urso (Show)

21.20

Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l’app del programma.

ITALIA 1 – Rampage – Furia animale (Film)



21.15

Basato sull’omonimo videogioco degli anni ottanta. Davis dovra’ salvare il mondo e il suo amico gorilla da mostri distruttivi senza freno.

RAI MOVIE – Indian – la grande sfida (Film)

21.10

Burt Munro ha un obiettivo: dalla Nuova Zelanda, raggiungere in moto, le saline di Bonnevill, nello Utah. Passerà una vita a riparare la sua amata moto e a metterla a punto per stabilire il record di velocità. Nel 1967, dopo tanti sacrifici, riuscirà a stabilire il record mondiale che resta ancora oggi imbattuto.