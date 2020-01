Stasera torna “Donne Nel Pallone”, ospiti Scippa, Casillo e Bellucci

Questa sera, giovedì 30 gennaio, andrà in onda dalle ore 20:00 su Julie Italia (canale 19 DTT), la sedicesima puntata della quinta edizione di “Donne Nel Pallone”, il salotto rosa del calcio campano, ideato e condotto dalla giornalista sportiva Sonia Sodano.

Come sempre, tante le tematiche che verranno affrontate in studio, prime fra tutte, il campionato e il mercato. Una partita di tutto rispetto quella degli azzurri che, in casa, hanno battuto la Juventus 2-1. Ai bianconeri non è bastato il primo gol al San Paolo di Cristiano Ronaldo, poiché le reti di Zielinski e del capitano Lorenzo Insigne hanno sancito un’ottima prestazione della squadra partenopea. Adesso, gli uomini di Gattuso si preparano ad andare a Genova e affrontare la Sampdoria, lunedì 3 alle ore 20:45, senza però dimenticare l’appuntamento di Coppa Italia del 12 febbraio contro l’Inter che ha battuto la Fiorentina 2-1.

Per la nuova rubrica del 2020 “Vip nel Pallone” a cura della giornalista e addetto stampa del programma Adele Monaco, l’ospite intervistato sarà Benedetto Casillo, in scena al Teatro Totò con lo spettacolo “Don Felice Sciosciammocca e l’elisir d’amore”

Nell’ultima parte della trasmissione, spazio come sempre al calcio femminile, nella pagina curata dalla giornalista Vittoria Biancardi. In particolare, si parlerà delle prossime gare della 14° giornata di Serie A e, per la serie B, una menzione speciale alle ragazze del Napoli che, prime in classifica, hanno vinto in casa con il Cesena per 2-1, e affronteranno, domenica 2 alle ore 14:30, le ragazze della San Marino Academy D.

Tutte le tematiche verranno discusse con le giornaliste Antonella Scippa, Adele Monaco, l’opinionista fissa Gabriella Calabrese de Ilnapolionline e Raffaella Aloise al desk e Laura Mazzotti in redazione. Altro ospite della puntata sarà l’ex attaccante di Napoli e Sampdoria Claudio Bellucci.

Al termine della puntata, sulle note della splendida voce della testimonial della quinta edizione di “Donne Nel Pallone”, la modella e cantante Carla Maddaloni, a tutte le ospiti sarà consegnato un gioiello ispirato al Napoli, realizzato a mano da Maria Gargiulo in arte Mary Corda, del marchio “Passione Corda”, sponsor di “Donne Nel Pallone”.