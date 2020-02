Stasera torna in onda “Donne Nel Pallone”

Questa sera, giovedì 6 febbraio, andrà in onda dalle ore 20:00 su Julie Italia (canale 19 DTT), la diciassettesima puntata della quinta edizione di “Donne Nel Pallone”, il salotto rosa del calcio campano, ideato e condotto dalla giornalista sportiva Sonia Sodano.

Come sempre, affronteremo in studio le tematiche più importanti riguardanti il Napoli, reduce dalla terza vittoria consecutiva contro la Sampdoria. Una partita convincente per gli azzurri di Gattuso che, nonostante la rimonta della squadra di casa sul 2-0 del primo tempo, non si sono scoraggiati e hanno reagito vincendo 4-2. Una partita piuttosto tattica e avvincente da parte di entrambe le squadre, unica nota negativa, i cori razzisti contro Napoli da parte dei tifosi della Sampdoria, cori che sono costati 10.000 € di multa alla società. Da lodare l’atteggiamento di mister Ranieri che nel dopo partita ha immediatamente chiesto scusa ai tifosi e alla città di Napoli. Una menzione speciale anche al mercato, gli acquisti di gennaio sono stati soddisfacenti? Parleremo di loro e di quelli già confermati che arriveranno a giugno. Non tralasceremo i prossimi appuntamenti del Napoli: in campionato, domenica 9 alle 15 al San Paolo contro il Lecce e, mercoledì 12, a Sansiro contro l’Inter per la partita d’andata di semifinale di Coppa Italia.

Per la nuova rubrica del 2020 “Vip nel Pallone” a cura della giornalista e addetto stampa del programma Adele Monaco, l’ospite intervistato sarà Brunella Selo, cantante napoletana che presenterà ai telespettatori il suo prossimo lavoro discografico dal titolo “Terre del finimondo”.

Come sempre, l’ultima parte della trasmissione sarà dedicata al calcio femminile. Alla Serie A commentano le ultime partite fatte e il weekend dedicato ai quarti di Coppa Italia . Per quanto riguarda la Serie B ci soffermeremo, grazie al servizio realizzato dalla giornalista Vittoria Biancardi, sulle ragazze del Napoli femminile che hanno vinto con il San Marino Accademy 2° in classifica ben 3-1. Infine spazio anche alle categorie minori e alle belle iniziative come quella dello Stadio De Cicco di Sant’Anastasia. La giornalista Antonella Scippa ci racconta dello “spogliatoio rosa” realizzato per le donne che giocano a calcio. In studio, oltre alla conduttrice Sonia Sodano, l’opinionista fissa Gabriella Calabrese de Ilnapolionline e Adele Monaco al desk. Ospite della puntata anche mister Luigi De Canio e il giornalista Francesco Romano, direttore di pianetalecce.it.

Al termine della puntata, sulle note della splendida voce della testimonial della quinta edizione di “Donne Nel Pallone”, la modella e cantante Carla Maddaloni, a tutte le ospiti sarà consegnato un gioiello ispirato al Napoli, realizzato a mano da Maria Gargiulo in arte Mary Corda, del marchio “Passione Corda”, sponsor di “Donne Nel Pallone”.