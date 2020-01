Stasera torna su Julie Italia “Donne Nel Pallone”

Questa sera, giovedì 23 gennaio, andrà in onda dalle ore 20:00 su Julie Italia (canale 19 DTT), la quindicesima puntata della quinta edizione di “Donne Nel Pallone”, il salotto rosa del calcio campano, ideato e condotto dalla giornalista sportiva Sonia Sodano.

Come sempre, tante le tematiche che verranno affrontate in studio, prima fra tutte, il campionato. Inizio del girone di ritorno di Serie A da cancellare per il Napoli che perde 2-0 contro la Fiorentina allo Stadio San Paolo: una prestazione decisamente negativa quella degli azzurri che non hanno espresso un gran gioco. In Coppa Italia, invece, il Napoli è riuscito a qualificarsi alle semifinali battendo la Lazio per 1-0 con un gol del capitano Lorenzo Insigne. Il buon gioco degli azzurri e il risultato positivo hanno tranquillizzato i tifosi che sono tornati a cantare “Un giorno all’improvviso”.

La prossima partita di campionato sarà domenica 26 alle 20:45 contro la capolista Juventus, reduce anche lei della partita di qualificazione alle semifinali di Coppa Italia che ha battuto la Roma 3-1.

Per la rubrica “Vip nel Pallone” a cura della giornalista e addetto stampa del programma Adele Monaco, l’ospite intervistato sarà Lino D’angiò, prossimamente in scena insieme al collega Alan De Luca con lo spettacolo “Tutta colpa di Tele Garibaldi”.

Nell’ultima parte della trasmissione, spazio come sempre al calcio femminile a cura della giornalista Vittoria Biancardi con le prossime gare della 13° giornata di Serie A, per la serie B, una menzione speciale alle ragazze del Napoli che, reduci della vittoria con il Vittorio Veneto, affronteranno in casa il Cesena. Inoltre, un servizio in esclusiva sulla squadra del Villaricca militante in eccellenza.

Tutte le tematiche verranno discusse con le giornaliste Titti Alvino e Anna Biglietti anche redattrice di goldelnapoli.it. In studio, oltre alla conduttrice Sonia Sodano, l’opinionista fissa Gabriella Calabrese de Ilnapolionline e Adele Monaco al desk. Gli altri ospiti della puntata saranno gli ex di Napoli e Juventus Josè Altafini e Massimo Mauro.

Al termine della puntata a tutte le ospiti sarà consegnato un gioiello ispirato al Napoli, realizzato a mano da Maria Gargiulo in arte Mary Corda, del marchio “Passione Corda”, sponsor di “Donne Nel Pallone”.