Stato di emergenza, Salvini si oppone

“Non ci sono motivazioni mediche, scientifiche per tenere sotto sequestro i cittadini italiani fino a fine anno”, dichiara il leader della Lega.

“Prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus fino a fine anno sarebbe una follia: ci opporremo dentro e fuori il Parlamento, perché gli italiani non vengano tenuti sotto sequestro per altri sei mesi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo: “sarebbe il massacro della nostra economia e solo l’annuncio di questa proroga ha già provocato danni miliardari”. Il politico ha poi rincarato la dose : “mi viene il dubbio che al governo non ci siano solo incapaci ma qualcuno che ha l’obiettivo di svendere le aziende del paese altrimenti non si spiega questa sequela di errori: autostrade, Ilva, Alitalia, stato di emergenza. È surreale”.