Storie che si intrecciano: è tempo di Altri Natali al Teatro Immacolata

Un intreccio di parole vive, movimento e musica dal vivo: è questo il cuore di “Storie che s’intrecciano”, lo spettacolo di Akerusia Danza a cura dell’Associazione Sfera Ovale, in scena stasera, mercoledì 17 dicembre, alle ore 20.30 nel Teatro Immacolata, in via Nuvolo 9 al Vomero, nell’ambito della rassegna “Altri Natali”, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, giunta alla sua quarta edizione.

Protagoniste sul palco Anita Mosca, attrice e drammaturga, e Sabrina D’Aguanno, danzatrice e coreografa, accompagnate dalle musiche dal vivo di Martina Primicile Carafa. Un trio multidisciplinare che ha già debuttato nell’ambito del progetto “Affabulazioni” nel Teatro Serra. Con un linguaggio che intreccia voce, corpo e suono, Sfera Ovale porta in scena un’opera di forte impatto emotivo, coerente con la missione culturale e sociale di “Altri Natali”, rassegna che anche quest’anno illumina Napoli con progetti dedicati alla comunità e ai nuovi immaginari condivisi.

“Storie che s’intrecciano” nasce da racconti reali: testimonianze di donne e uomini provenienti da territori segnati da miserie, guerre, invasioni e, talvolta, veri e propri genocidi. Racconti di viaggio, resistenza e resilienza che si fanno materia viva sulla scena, grazie a una drammaturgia che non riscrive né filtra, ma restituisce la forza originale delle parole dei protagonisti. Lo spettacolo esplora i molteplici volti dell’accoglienza, dell’integrazione e della diversità, mettendo al centro le esperienze di chi, attraverso percorsi diversi e approdi talvolta positivi, talvolta estremamente difficili, cerca un luogo in cui essere riconosciuto. Le storie, differenti per origini, destini e vissuti, si trasformano così in un mosaico di umanità che invita il pubblico a interrogarsi sulla responsabilità collettiva dell’accoglienza.

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni: WhatsApp 366 8711689 – itinearteass@gmail.com