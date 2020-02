Stranger Things 4 avrà nel cast l’Uomo senza volto di Got

Il nuovo teaser di Stranger Things ha bussato alla porta dei suoi fan e ha portato con sè, oltre allo spoiler del grande ritorno di Hopper, la notizia di una new entry nel cast, ovvero Tom Wlaschiha, che tutti conosco per aver interpretato Jaqen H’ghar, uno degli uomini senza volto.

I fratelli Duffer hanno dichiarato: “Hooper è imprigionato lontano da casa nella terra desolata e innevata della Kamchatka, dove dovrà affrontare pericoli sia umani… che di altro genere. Intanto, tornato negli Stati Uniti, comincia a emergere un nuovo orrore, qualcosa di a lungo sepolto, qualcosa che collega tutto. La stagione 4 si sta profilando come la più grande e spaventosa di sempre, e non vediamo l’ora che tutti ne vedano di più. Nel frattempo – pregate per l’americano”.

Ancora non si sa bene cosa aspettarsi dal nuovo personaggio, ma di certo avrà un legame con Hopper in questa nuova avventura.

