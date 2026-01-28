Streghe da marciapiede: al Sannazaro un’ironica black comedy

Dal 30 gennaio al 1 febbraio il Teatro Sannazaro ospita Streghe da marciapiede, testo di Francesco Silvestri e spettacolo diretto da Stefano Amatucci, prodotto da Vomeroff. Una black comedy dal ritmo serrato e dall’atmosfera perturbante, che mescola ironia, mistero e suggestioni visionarie.

In scena Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano, protagonisti di un gioco teatrale che oscilla continuamente tra comicità nera e tensione drammatica. La messa in scena è arricchita dai costumi di Teresa Acone, dalla scena di Ciro Lima Inglese, dalle musiche di Valerio Virzo e dal disegno luci di Tommaso Vitiello, con Francesco Effuso come assistente alla regia, Tiziana Beato all’organizzazione e Michele Fierro alla grafica e al visual marketing.

La vicenda prende avvio dall’interrogatorio di quattro prostitute accusate dell’omicidio di un giovane avvenuto nella loro casa. Il ragazzo, figura enigmatica e disturbante, irrompe nelle loro esistenze come un’entità quasi extraterrestre, capace di incrinare l’equilibrio fragile delle protagoniste. Durante l’inchiesta, la verità si deforma e si adatta agli interessi delle donne, trasformando l’interrogatorio in un labirinto di ambiguità e menzogne che, agli occhi dell’ispettore, assumono i contorni inquietanti di una possibile natura stregonesca.

Nelle sue note di regia, Stefano Amatucci racconta di aver scelto di eliminare fisicamente dalla scena il personaggio del giovane misterioso, mantenendone però viva la presenza attraverso i racconti delle prostitute e dell’ispettore, qui reso un personaggio reale e attivamente coinvolto fin dall’inizio dall’ombra del sospetto. L’ambientazione, spostata dagli anni Ottanta agli anni Venti del Novecento, prende forma in una scenografia scarna ed evocativa che esalta costumi e trucco, ispirati allo stile liberty e alle atmosfere dei romanzi di Agatha Christie.

Streghe da marciapiede è un’indagine teatrale sul confine tra verità e finzione, colpa e superstizione, in cui il riso si mescola all’inquietudine e il mistero diventa specchio delle paure più profonde.

ORARI SPETTACOLI

VENERDì 30 GENNAIO ORE 21

SABATO 31 GENNAIO ORE 19

DOMENICA 1 FEBBRAIO ORE 18