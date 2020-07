Studente Usa liberato in Egitto dopo 16 mesi, Amnesty: “Ora agire per Zaky”

Il 24enne Mohamed Amashah era stato arrestato per aver esibito un cartello in piazza al Cairo.

Uno studente americano detenuto senza processo in una prigione egiziana per quasi 500 giorni è stato liberato ed è tornato negli Stati Uniti. “Questa storia ci insegna che le pressioni a un certo punto pagano“, ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, rinnovando l’appello al governo affinché prema con Il Cairo per la liberazione di Patrick George Zaky. “500 giorni in carcere per uno studente che innalza un cartello sono un tempo enorme”, ha commentato il portavoce italiano. “Il Presidente Trump è riuscito a far scarcerare un cittadino americano, speriamo che il nostro Primo Ministro Conte riesca a ottenere lo stesso risultato per un cittadino egiziano e bolognese”. Patrick Zaky è infatti stato nominato cittadino onorario del capoluogo emiliano grazie ad una delibera speciale del consiglio comunale. Attualmente il ragazzo si trova in carcere alle porte del Cairo. La prossima udienza per il rinnovo delle detenzione è prevista per il 12 luglio.