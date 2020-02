Su TLA canale 93 esordisce “Punto d’ascolto”

Parte la prima puntata di “PUNTO D’ASCOLTO” martedì 3 marzo in diretta televisiva dalle ore 17.00 alle 18.00 SU TLA can. 93.

Il programma è ideato e condotto dalle show-girl Magda Mancuso e Miry D’Amico. Ogni puntata avrà un momento sociale, in cui sarà raccontata una storia di vita vissuta: si partirà con la storia di Maurizio Raimondi, vittima di bullismo. Non mancherà il momento di intrattenimento con Sergio Priante, in arte Mago Marvin e la partecipazione del cantante napoletano Michele Selillo.

L’ amore sarà il tema di base della prima puntata, raccontato dallo scrittore Roberto della Ragione, il quale presenterà il suo libro. Infine per il momento allegro, direttamente dalle reti Mediaset, le panterone partenopee, dopo “Pomeriggio cinque” con Barbara D’urso e “Mattino cinque” con Federica Panicucci, saranno ospitate da Magda e Miry per capire il segreto del loro successo.

In ogni puntata ne vedrete delle belle.

Comunicato Stampa