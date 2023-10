SUPERGUIDATV si rinnova con il lancio della nuova APP 4.0

La società partenopea, leader nella guida tv digitale in Italia, lancia sul mercato una nuova versione dell’app, che intercetta i nuovi bisogni dei consumatori con l’apertura alle piattaforme On Demand e la customizzazione dell’esperienza d’uso.

SuperGuidaTV annuncia il lancio della nuova applicazione, disponibile sugli store iOS e Android, tutta rinnovata e pronta ad intercettare oltre che un target più ampio di utenti potenziali, anche i nuovi bisogni dei consumatori digitali.

Nell’incantevole cornice di Villa Fattorusso a Posillipo (Napoli), mercoledì 20 settembre 2023, la società ha presentato il nuovo ambizioso progetto ad una platea ricca di personalità influenti del mondo dello spettacolo, del business digitale e della pubblicità.

Con oltre 450 mila utenti attivi ogni giorno in app e sito web, SuperGuidaTV è la prima e più completa guida della televisione italiana. Completamente gratuita, SuperGuidaTV fino all’ultima versione mostrava la programmazione completa dei canali nazionali trasmessi sulle reti televisive italiane, sia gratuite che a pagamento. Era possibile consultare tutti i programmi i n onda di oltre 260 canali, tutti i film e le serie tv disponibili fino a 7 giorni precedenti e successivi di programmazione, con un catalogo di oltre 40 mila titoli compresi di trama, cast, locandina, trailer e punteggio della critica. A questo si aggiunge una copertura editoriale completa e meticolosa: programmi, pellicole italiane ed estere, ma anche news, interviste esclusive, indiscrezioni e gossip sui vip in TV.

Il crescente utilizzo delle piattaforme On Demand e l’abitudine degli utenti digitali ad avere un’esperienza d’uso customizzata sui propri gusti e preferenze hanno spinto la società a sviluppare la nuova app di SuperGuidaTV, che andrà appunto a soddisfare principalmente questi bisogni,ancora non esauditi nel panorama app italiano.

La nuova SuperGuidaTV cambia dunque il punto di fuoco: dalla TV lineare alle piattaforme On Demand. L’espansione dei cataloghi permette all’applicazione di avere in un solo luogo digitale tutti i contenuti, sempre aggiornati, di oltre 80 piattaforme, a partire dalle più popolari come Netflix, Prime Video, Disney+, Infinity+ e Paramount+, alle più specifiche di settore o di nicchia come Crunchyroll, Mola TV o MUBI. L’utente da oggi, dunque, non dovrà accedere su ogni piattaforma separatamente per decidere cosa vedere: l ‘app SuperGuidaTV, infatti, attraverso il miglioramento dei motori di ricerca e l’introduzione della ricerca avanzata, permetterà agli utenti di ricercare il titolo di proprio gradimento considerando tutte le piattaforme On Demand che vorrà selezionare.

Un motore di machine learning di ultima generazione darà la possibilità di fornire agli utenti ad ogni accesso nuovi suggerimenti e consigli sia su film che su programmi e serie tv: la funzionalità, senza raccogliere i dati degli utenti per fini terzi, traccia l’utilizzo dell’app e le interazioni sui vari contenuti per suggerire titoli sempre più pertinenti, migliorandone i risultati ogni giorno che gli utenti accedono.

Questi ultimi, inoltre, avranno la possibilità di salvare tutti i contenuti in app o site Watchlist, in modo da tenere traccia dei titoli da vedere, i propri preferiti o il proprio storico. Anche questa funzionalità è chiaramente cross-platform: per la prima volta nel panorama app in Italia un utente potrà collezionare nella propria libreria digitale titoli presenti su diverse piattaforme On Demand e, cliccando sul dettaglio del titolo, è ad un solo click dallo streaming sulla piattaforma stessa.

Tutte queste innovazioni, unite ad un restyling grafico che intercetta le best practice mondiali della industry digitale ed , in particolare, mobile, fanno sì che la platea potenziale degli utenti cresca, andando a puntare ad un pubblico più giovane e sempre alla ricerca di nuovi titoli da guardare.

Con quest’ultimo aggiornamento, SuperGuidaTV punta a consolidare la propria posizione di leadership nel campo delle guide tv digitali in Italia, ma anche a stabilire collaborazioni di valore con gli attori più importanti della platea audiovisiva e di distribuzione contenuti mondiale.

“Il lancio dell’ultima versione di SuperGuidaTV è un nuovo punto di partenza per l’azienda – dichiara Ivan Dama, CEO di SuperGuidaTV s.r.l. – La nuova app ha il plus di riuscire a soddisfare contemporaneamente sia la platea di utenti attuali che un nuovo target, più giovane, che ormai è maggiormente focalizzato sulla fruizione dei contenuti delle piattaforme di streaming.

L’allargamento dell’offerta e delle funzionalità ci permette di sostenere la crescita sia in termini di utenti che geografica: dopo il consolidamento della posizione di mercato in Italia, l’obiettivo è quello di espandere la distribuzione dell’app anche all’estero, forti dell’infrastruttura scalabile e delle partnership strategiche che in questi anni l’azienda ha saputo costruire.

Oggi per il team di SuperGuidaTV è un grande giorno perché finalmente il prodotto a cui le risorse hanno lavorato per diversi mesi può essere adottato da centinaia di migliaia di utenti, che potranno apprezzare le migliorie di prodotto e farsi supportare ogni giorno dall’app non più solo per la programmazione della TV lineare, ma anche e soprattutto per scegliere cosa vedere sulle piattaforme On Demand: tutto in un unico luogo digitale.”

“La nostra app è nata per soddisfare l’esigenza del pubblico di sapere cosa guardare in TV direttamente dal proprio smartphone, ma i tempi cambiano e con loro anche le esigenze del mercato – aggiunge Vito Savino, Head of Editorial di SuperGuidaTV – Ci siamo evoluti per restare al passo con la tendenza degli utenti di guardare sempre più contenuti dalle piattaforme streaming. Così, la quarta versione dell’app implementa funzioni nuove ed esclusive per accompagnare ancora una volta il nostro pubblico con una puntuale guida TV. L’evoluzione della nuova versione abbraccia anche la parte editoriale, allargando le recensioni a tutte le principali serie TV presenti sulle più importanti piattaforme di streaming per far sì che l’utente indeciso possa valutare i pro ed i contro di ogni contenuto e decidere se guardarlo o meno. Con questa nuova app siamo diventati a tutti gli effetti una SuperguidaTV”

