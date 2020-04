Svelato il cast del concerto del Primo Maggio

Un concerto diverso in una “piazza virtuale”, un evento soltanto televisivo, in diretta su Rai 3.

Concerto del Primo maggio 2020, del tutto diverso dal solito. L’evento, tradizionalmente ospitato da piazza San Giovanni, vedrà gli artisti esibirsi a porte chiuse dall’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre location in tutta l’Italia. La trentesima edizione trasloca così in tv, in prima serata su Rai 3, proponendo un cast “volutamente nazional-popolare, per uno spettacolo che possa essere per tutti”. Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero sono i nomi di punta che guidano il cast del Concertone.

Tra i protagonisti ci saranno anche Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, l’Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Tanti artisti che con le loro voci e le loro performance live, riuniranno il Paese in un grande evento collettivo condotto probabilmente da Ambra Angioini dal Teatro Delle Vittorie, dal quale saranno lanciate le clip degli artisti.

Massimo Bonelli, direttore artistico e organizzatore dell’evento, ha spiegato: ” Non sarà il classico concerto, ma un programma tv a tutti gli effetti con interventi non solo musicali e la Rai padrona di casa. Dopo settimane di concerti da casa, con i limiti tecnologici del caso, la scommessa è stata quella di riportare su un palco la musica dal vivo. A guidarci due linee guida: sobrietà e speranza per il futuro. Sarà sicuramente un evento unico, che speriamo non si ripeta. L’anno prossimo vogliamo tornare in piazza”.