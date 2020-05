Taika Waititi dirigerà un nuovo film di Star Wars

Waititi dirigerà e scriverà il nuovo film di Star Wars insieme alla showrunner Krysty Wilson-Cairns.

Anche se questo sarà il suo primo film di Star Wars, Waititi non è estraneo all’universo di Guerre Stellari. L’anno scorso il regista ha diretto il finale di stagione acclamato dalla critica di Star Wars: The Mandalorian su Disney+ e ha dimostrato a tutto il mondo e ai fan di Guerre Stellari che il suo stile e il suo tempismo comico si adattano bene al popolare franchise. Ha anche mantenuto una solida relazione con la Disney negli ultimi due anni, trasformando la saga di Thor in una serie d’azione comica, selvaggia e turbolenta con Thor: Ragnarok. Recentemente ha anche vinto un Oscar con Jojo Rabbit (originariamente prodotto da Fox Searchlight prima della fusione con Disney) e sta continuando a scrivere e dirigere l’imminente Thor: Love and Thunder. A questo punto, però, il film di Star Wars di Waititi non ha una data di uscita prestabilita, e probabilmente non l’avrà per qualche tempo se si considerano tutti gli arresti di produzione causati dalla pandemia di Coronavirus. Tuttavia, facendo due calcoli e considerando che il regista probabilmente deve finire Thor: Love and Thunder prima di entrare in produzione con Star Wars, il film potrebbe uscire non prima del 2023.