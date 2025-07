Te le do io le bollicine: al Nabilah un grande evento del gusto, che fa anche educazione alimentare

Lunedì 7 luglio, a partire dalle 19:30, l’evento estivo più atteso dell’AIS Napoli, che celebra il suo 15° anniversario. Oltre 100 etichette in degustazione e le creazioni delle migliori firme gastronomiche campane per una festa indimenticabile aperta a tutti, nella suggestiva cornice del Nabilah, l’iconico beach club di Bacoli.



Torna l’appuntamento più atteso dell’estate per gli amanti del buon bere e del buon cibo: “Te le do io le bollicine”, l’evento firmato dall’Associazione Italiana Sommelier – Delegazione di Napoli.

Nato per celebrare la chiusura dell’anno sociale dell’AIS Napoli, l’evento è diventato un punto di riferimento nel panorama enogastronomico campano. Una grande festa per brindare ai nuovi sommelier, ma soprattutto un’occasione aperta a tutti: appassionati, curiosi e neofiti sono invitati a partecipare per avvicinarsi al mondo del vino di qualità in un contesto elegante ma informale.

Il format, collaudato e di grande successo, trasformerà la spiaggia del Nabilah in un elegante salotto del gusto. Protagonisti assoluti saranno i banchi d’assaggio con oltre 100 etichette tra spumanti italiani d’eccellenza e pregiati champagne. Tra le cantine che animeranno questo viaggio sensoriale ci sono nomi di prestigio come Altemasi Cavit, Avanzi Romantica Franciacorta, Bellenda, Berlucchi, Bersano, Braida di Giacomo Bologna, Cantine degli Astroni, Cantine del Mare, Cantine Federiciane, Cantine La Mura, Ca’ del Bosco, Cascina del Colle, Castelfaglia Monogram, Corte dei Roberto, Ferghettina, Franz Haas, Francesca Carannante, La Caudrina, Masseria Piccirillo, Monsupello, Olivella, Podere 1925, Reguta, Ricci Curbastro, Salvatore Martusciello, Setaro, Villa Raiano, Villa Sandi, Tenuta del Meriggio, Tenuta Pampinus, Casa Gheller, Clara C e Barbato 1907. A questa straordinaria offerta si aggiungeranno le proposte dei distributori Proposta Vini, Beer Import e Perrella.

A completare l’esperienza, un parterre di postazioni food vedrà all’opera alcune tra le più prestigiose firme della ristorazione campana. L’aperitivo di inizio serata sarà curato dall’UMD BAR (Unique Mixology Dreamers) di Pozzuoli. Il viaggio nel gusto si svilupperà poi attraverso due percorsi complementari: da un lato, un’area dedicata alle proposte più gourmet e alla ristorazione d’autore, dove gli ospiti potranno assaporare i piatti di Bertie’s Bistrot (Nola), Gala Maris Ristorante (Praiano), Essencia Ristorante (Napoli), Hosteria Bugiarda (Bacoli), Mar Limone (Pozzuoli), Reiwa Sushi (Napoli), Sustanza (Napoli) e una creazione speciale firmata dai padroni di casa del Nabilah. Dall’altro, un’ampia e variegata offerta che celebra la ricchezza della tradizione e dell’innovazione gastronomica campana, con le eccellenze di A Casa Vost, A’ Mazzarella, Aguglia, Amarcord Ristorante Vineria, Artepizza, Chiancheria Gourmet, De Gasperi Bistrot, Enzo’ Pizzeria, Euforia 14, Fabfud, Fucina Flegrea, Happy Hours Pub, Kuma 65, Liv Eventi, Pisani Pizzeria, Signora Bettola, Tigusto, Isabella De Cham Pizza fritta e White Chill Out Lungomare.

Il percorso del gusto sarà ulteriormente arricchito da corner dedicati alle eccellenze del territorio: il caffè di Barbera Caffè, i prodotti caseari di La Perla del Mediterraneo e Ponte a Mare, le specialità da forno dei panifici La Cavallara e Malfafronte, l’olio dell’Oleificio Punzo e un’esclusiva degustazione dal Carretto Jamon Exclusive.

Più che una semplice degustazione, la serata è pensata come un percorso educativo sul perfetto abbinamento cibo-vino. I sommelier AIS, infatti, guideranno il pubblico nella scoperta dei migliori ‘pairing’ tra le bollicine e le creazioni degli chef, trasformando ogni assaggio in una vera e propria lezione di gusto, accessibile a tutti.

“Te le do io le bollicine” non è solo degustazione, ma una vera e propria festa per i sensi. L’atmosfera magica del tramonto sul mare di Bacoli sarà accompagnata da musica, DJ set e tante altre sorprese, per una serata di divertimento, condivisione e celebrazione.

Un appuntamento imperdibile per salutare l’arrivo dell’estate nel modo più scintillante possibile.

GLI ORGANIZZATORI

L’AIS Napoli è la delegazione territoriale di una delle più grandi e qualificate organizzazioni del vino nel mondo. Da anni promuove la cultura del vino e del cibo di qualità attraverso corsi di qualificazione professionale per sommelier, seminari di approfondimento, eventi e degustazioni guidate, rappresentando un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore.

Il Nabilah è uno dei beach club più esclusivi e rinomati del litorale flegreo. Situato sulla spiaggia di Bacoli, si distingue per il suo design ricercato, l’atmosfera internazionale e un panorama mozzafiato che abbraccia il mare e i Campi Flegrei. Da anni è un punto di riferimento per eventi di alto profilo, musica e intrattenimento, unendo eleganza e natura in uno spazio unico e suggestivo, capace di regalare esperienze indimenticabili.