Te le do io le bollicine: successo per l’evento targato AIS Napoli al Nabilah

II Nabilah di Bacoli ha ospitato la sedicesima edizione di “Te le do io le bollicine”, trasformando il litorale flegreo nell’epicentro della cultura del “buon bere”.

Chi ha partecipato all’evento, firmato dall’AIS Napoli, ha percepito chiaramente il peso di una maturità raggiunta: un’emozione collettiva che è andata ben oltre il semplice tintinnio dei calici, segnando un record di partecipazione e qualità.

Il brindisi più sentito è stato rivolto verso l’alto, in un tributo commosso alla memoria di Luca Iannuzzi. A dare voce a questo sentimento è stato Tommaso Luongo, presidente AIS Campania:

“Torniamo al Nabilah per la sedicesima edizione di Te le do io le bollicine, ma stavolta lo facciamo con la commozione di vivere questo evento senza la presenza di Luca Iannuzzi. Ma Luca mancherà solo fisicamente perché sarà sempre con noi e tra noi, e a lui vogliamo dedicare questo momento di gioia e di condivisione, che conclude le attività della delegazione AIS Napoli celebrando, in questo bellissimo contesto, la consegna dei diplomi dei neo sommelier AIS e degli champagne specialist che hanno concluso il loro percorso di formazione”.