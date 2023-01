Teatro Civico 14 di Caserta: arriva lo spettacolo Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa

Oggi, domenica 8 gennaio alle ore 18.00 nell’ambito della rassegna XMAS – un programma di spettacoli partito in occasione delle festività natalizie, che propone generi adatti a tutta la famiglia – sarà la volta di Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa de La Mansarda – Teatro dell’Orco, un giallo di ambientazione natalizia, pensato per i più piccoli e non solo.



Lo spettacolo è scritto da Roberta Sandias evede sulla scena Gabriele Formato, Chiara Cianciola, Francesca Cafarelli, Pasquale D’Orso.

Una divertente pièce d’ambientazione natalizia, dalle tinte di un giallo. Pretesto della storia è la gran confusione che regna, il giorno della vigilia, nell’ufficio di Babbo Natale, indaffarato a concludere la stesura della lista dei doni da consegnare, smistando la posta con la collaborazione del suo aiutante, il folletto Trock. Una

serie di eventi coinvolge nella vicenda anche la renna Alfredo e la Befana. Il finale inaspettato prelude il lieto fine, in perfetta armonia con lo spirito natalizio.

Lo spettacolo vuole essere stimolo per approfondire notizie e curiosità sui personaggi della tradizione natalizia, come Babbo Natale, la cui figura trae origine dal santo protettore di Bari, San Nicola, che in America si trasformò in Santa Claus; i folletti aiutanti, ispirati alle fiabe irlandesi e la Befana, che risale ad antichi riti pagani nati per scongiurare il rigore dell’inverno.



La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue dal 14 al 22 gennaio con Il libraio

straniero, produzione Mutamenti/Teatro Civico 14, in cui Roberto Solofria e Daniela Quaranta – diretti da Rosario Lerro – mettono in scena un amore fatto di bugie, tradimenti e mistero.

Maggiori informazioni

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e sul sito www.teatrocivico14.it al costo di 8 euro; per info e prenotazioni info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399. Tutte le info sulla stagione e le attività sono sul sito https://www.teatrocivico14.it e sui canali social.