Teatro Oberon: D.O.C.G., quando l’apparire conta più dell’essere

Cercamond Compagnia Teatrale, il gruppo teatrale già noto al pubblico napoletano per Raccontami Shakespeare, De(ath)livery e L’appartamento 2B, presenta il nuovo spettacolo “D.O.C.G.”, tratto da una storia vera, che unisce satira e romance, provando a restituire un ritratto caustico dell’amore ai tempi del capitalismo, che andrà in scena sabato 10 e domenica 11 gennaio presso il Teatro Oberon di Napoli.

Lo spettacolo ha vinto la Menzione Speciale per Scintille – Asti Teatro 2024 ed è stato finalista al prestigioso Premio Giovani Realtà del Teatro 2024.

La rappresenmtazione vede in scena Vincenzo Castellone, Andrea Cioffi e Sara Guardascione. La drammaturgia e regia sono a cura dello stesso Andrea Cioffi.

Sinossi

Nel maggio 2023, il vino inesistente “Le Chateau Colombier” vince la medaglia d’oro al prestigioso Gilbert & Gaillard International Wine Competition. Si tratta di uno scherzo orchestrato dall’emittente belga RTBF, che aveva travasato un vino economico da cartone in bottiglie pregiate.

Questa storia vera ha ispirato lo spettacolo, che esplora le tensioni tra il sogno romantico e la realtà spietata del nostro sistema economico.

Nico e Donna, una coppia unita dal sogno di fondare una piccola azienda vinicola, dopo dieci anni di sacrifici vedono il loro progetto sgretolarsi sotto il peso delle tasse e delle pressioni del mercato. Il loro desiderio, radicato nell’amore per la terra e per il vino autentico, si scontra brutalmente con le regole imposte dal capitalismo. L’azienda rischia il fallimento.

A dare una svolta alla situazione è Pavel, bracciante losco e dalla dubbia identità, che propone a Nico un piano rischioso: garantirsi la vittoria di un prestigioso concorso vinicolo tramite una truffa.

Nico, schiacciato dalla disperazione, accetta.

Note di regia

Oggi la pubblicità conta più della qualità, lo sappiamo tutti.

Così la vicenda del vino premiato nella Gilbert & Gaillard International Wine Competition può diventare metafora di qualcosa di ancora più grande, di un problema più grave, ovvero della capitalizzazione dei processi creativi, quali che siano le arti o i mestieri coinvolti.

Abbiamo, quindi, immaginato dei giovani imprenditori vinicoli che, alle prese con un sistema in cui l’apparire è sempre più importante dell’essere e la produttività vince sulla qualità, si ritrovano a mettere in atto una “truffa” che ricorda quella dello Chateau Colombier.

Abbiamo pensato di raccontare la storia come una Heist Comedy, in un gioco già caro al Philipp Löhle di Detto Gospodin, in cui tre attori ricoprano i ruoli sia dei “truffatori” che della “vittime”; quella folla che segue le mode, che rinuncia a ogni sguardo critico, che crede ciecamente alla bugia più bella, fino a rendendosene, colpevolmente o meno, tramite.

Lo spettacolo in pillole

Quando: Sabato 10 Gennaio ore 21:00 – Domenica 11 Gennaio ore 17:00 e ore 19:30

Dove: Teatro Oberon, Via T.Tasso 296, 80127, Napoli

Costo biglietto: 15 Euro Intero, 12 Euro Ridotto

Info e prenotazioni: Whatsapp: Oberon Teatro 333 656 5776 / Cercamond 329 265 5295

Social: @cercamondteatro e @oberonteatro