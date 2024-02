Terra Folk a Bagnoli: suonano Mimmo Epifani, Massimo Ferrante e i Tamambulanti

Le sonorità e le voci della musica popolare del Sud Italia risuoneranno per tre giorni nell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli.

Al via la prima edizione di Terra Folk a Bagnoli, dal 23 al 25 febbraio, ore 21.00, evento ideato e organizzato dall’associazione culturale Artmusicandcrafs, puntando sulla musica come veicolo di armonia collettiva e di scambio di esperienze e identità, in omaggio al valore più autentico degli antichi rituali della vita e cultura popolare del Sud. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”. La rassegna punta al recupero e alla riscoperta della tradizione musicale popolare nostrana, in un percorso di rilettura dei modelli, dei generi e degli stili della tradizione, attraverso il ricorso a nuovi linguaggi e senza escludere forme e pratiche di contaminazione con altri modelli, generi e stili. Saranno protagonisti dell’evento: i Tamambulanti Ensamble, Massimo Ferrante Trio e Mimmo Epifani, musicista che vanta collaborazioni con Roberto de Simone, Massimo Ranieri, Eugenio Bennato, con il quale fonda il movimento Taranta Power, gli Avion Travel, Peppe Servillo, Danilo Rea, Fabrizio Bosso e tanti altri.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 366 8711689 anche whatsapp

PROGRAMMA

23 febbraio 2024, ore 21.00

Tamambulanti Ensemble

Viaggio musicale tra canti inediti e popolari del meridione d’Italia

Il progetto nasce dall’intento di interpretare e arricchire la musica popolare del Sud Italia di sonorità appartenenti a culture diverse, tra continuità e mutamento. Dopo un impegnativo progetto di ricerca, i musicisti hanno rielaborato il materiale raccolto, anche attraverso studi etnologici sul campo, facendolo confluire in un progetto musicale di ampio respiro, che riuscisse a contaminare le sonorità meridionali di influssi musicali provenienti da altre parti del mondo, nel rispetto della tradizione musicale italiana.

I Tamambulanti sono:

Beppe Gargiulo: voce e tamburo

Antonio di Ponte: chitarra e voce

Enzo Mazzarella: fisarmonica

Paolo Bianconcini: multi percussioni e batteria

Produzione: Le Vespe di Cherea

24 febbraio 2024, ore 21.00

Massimo Ferrante Trio

A Sud – Canzoni dal meridione d’Italia

Il concerto è una piccola preziosa antologia della Canzone Popolare del Sud Italia.

I riferimenti artistici sono i grandi ‘cantaturi’ della nostra tradizione, più e meno famosi.

Lo spettacolo è denso di umori antichi e insieme attuali, affonda le radici nella tradizione storica ed eleva i gesti e i sentimenti di piccole comunità contadine del Sud Italia a emozioni e valori universali.

Massimo Ferrante: chitarra e voce

Francesco Di Cristofaro: fisarmonica e fiati

Francesco Paolo Manna: percussioni

Produzione: Itinerarte

25 febbraio 2024, ore 21.00

Mimmo Epifani

Epifani Tour 2024

È il nuovo spettacolo del noto mandolinista Mimmo Epifani, un viaggio del cuore in cui le emozioni sono protagoniste attraverso alcune delle canzoni italiane più intense di sempre. Interpretato, con il loro sound mediterraneo contaminato con l’elettronica moderna, alcune pietre miliari della canzone italiana. Un omaggio alla bellezza della musica italiana, un tributo alla sensibilità artistica del belpaese, ma anche un percorso a ritroso nel proprio cuore.

Mimmo Epifani: voce e mandolino

Michele Ascolese: chitarra classica

Francesco Santalucia: tastiere, cori e percussioni

Produzione: Gattopardo Production