The week: le notizie più importanti della settimana

Ecco di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura a Colori ha selezionato per questa settimana.

ATTUALITÀ

Mittal, trovato accordo: un mese per trattare contratto rilancio

Trovata un’intesa, per il polo siderurgico di Taranto, tra i commissari straordinari dell’ex Ilva e ArcelorMittal.

Leggi il seguito

POLITICA ITALIA

Mattarella: “La politica è responsabilità”

Nel salone dei Corazzieri del Quirinale il presidente della Repubblica vola alto ma picchia duro contro la classe politica italiana.

Leggi il seguito

MUSICA

“All I Want for Christmas is you” prima in classifica dopo 25 anni

Il brano cult natalizio di Mariah Carey, uscito nel 1994, ha finalmente agguantato la prima posizione della classifica Hot 100 di Billboard.

Leggi il seguito

ECONOMIA

Shopping natalizio, in arrivo il “Panic Saturday”

Il 21 dicembre è alle porte, e si prevede che i procrastinatori seriali correranno ai ripari acquistando in una sola sessione di shopping tutti i regali di Natale.

Leggi il seguito

CRONACA

Napoli, bimbo autistico escluso dalla recita di Natale

La mamma ha denunciato il comportamento della scuola. “Lo hanno emarginato”, dichiara affranta.

Leggi il seguito

SPORT

Donne Nel Pallone, Ass. Borriello: “Gattuso è l’uomo giusto per il Napoli. Per gennaio però compriamo un regista”

Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone”, programma di Sonia Sodano in onda su Julie Italia (canale 19 del digitale terrestre).

Leggi il seguito