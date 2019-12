The week: le notizie più importanti della settimana

Come ogni settimana, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le notizie più importanti dal mondo per i propri lettori.

Attualità – I più buoni del 2019, la mobilitazione silenziosa dei portuali di Genova – Con la loro determinazione sono riusciti a bloccare l’imbarco di armi dirette in Arabia, destinate alla guerra in Yemen, che sta causando migliaia di morti e profughi. Schierati contro un conflitto di cui nessuno parla con picchetti e proteste fin dallo scorso governo. Leggi il seguito

Politica italiana – I fondatori delle Sardine: “Italia in rivolta, non saremo un partito” – “In 30 giorni si sono riempite 92 piazze in tutta Italia, a cui si sono aggiunte 24 piazze estere, europee e statunitensi”, “L’Italia è nel mezzo di una rivolta popolare pacifica che non ha precedenti negli ultimi decenni.” Ma le sardine non diventeranno un partito, “la forma stessa di un partito sarebbe un oltraggio a ciò che è stato e che potrebbe essere. Leggi il seguito

Politica estera – Usa e Cina, no a nuovi dazi commerciali – Donald Trump benedice il mini accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina che evita l’entrata in vigore il 15 dicembre dei nuovi dazi americani su 160 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Leggi il seguito

Spettacolo – Natale al cinema: ecco i film da non perdere durante le feste – Dal “Pinocchio” di Garrone a “Il primo Natale” di Ficarra e Picone fino a “Star Wars” e gli attesi ritorni di Zalone e Ozpetek, ecco alcune delle pellicole più importanti di dicembre 2019. Leggi il seguito

Salute – Acqua “alla spina” a Monza, l’iniziativa – Una vera e propria rivoluzione è quella che sta avvenendo a Monza e nella Brianza dove l’acqua negli edifici pubblici, nelle scuole e nelle palestre è distribuita “alla spina”. Leggi il seguito

Sport – Supercoppa, vince la Lazio di Inzaghi – La Lazio di Inzaghi, ieri pomeriggio in Arabia Saudita, ha battuto la Juventus ed ha portato a casa la Supercoppa Italiana. Leggi il seguito