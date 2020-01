The week: le notizie più importanti della settimana

Come ogni settimana, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le notizie più importanti dal mondo.

POLITICA ESTERA Iraq, l’Isis esulta per la morte di Soleimani

In un comunicato, lo Stato Islamico descrive la morte del capo della forza al Quds come un atto di “intervento divino”. Leggi il seguito

ATTUALITA’ Regno Unito, addio all’Erasmus

Svolta epocale per il Regno Unito che ieri ha ufficializzato l’addio all’Erasmus nelle proprie scuole e nelle università. Leggi il seguito

SCIENZE La galassia IC2051 immortalata dal telescopio spaziale Hubble

Lo scatto del telescopio spaziale Hubble è stato eseguito proprio per studiare la regione galattica. Leggi il seguito

SPORT Calcio, Antitrust: procedimenti istruttori per 9 società di Serie A

Si tratta, in particolare, di clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto. Leggi il seguito

SPETTACOLO Bieber: “Ho la malattia di Lyme”

Justin Bieber, volto noto mondiale della musica, tramite Instagram ha commentato il suo momento difficile, svelando particolare nascosti sulla sua vita. Leggi il seguito