The week: le notizie più importanti della settimana

Come ogni settimana, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le notizie più importanti dal mondo per i propri lettori.

Attualità – Torino, chiude la storica libreria Paravia – Nadia e Sonia, titolari della storica libreria Paravia in pieno centro a Torino, tramite un annuncio su Facebook hanno deciso di chiudere la loro libreria. Leggi il seguito

Politica italiana – Riforme, presto in aula il ddl sul voto ai 18enni per il Senato – “Anche i 18enni potranno votare per il Senato e i 25enni potranno essere eletti senatori”. Leggi il seguito

Politica estera – Russia, Putin punta alla modifica della costituzione – Il premier russo Dmitri Medvedev e il suo governo hanno rassegnato a sorpresa le dimissioni. Leggi il seguito

Spettacolo – Cannes 2020, Spike Lee presidente di giuria – «Onorato di essere la prima persona della diaspora africana negli Stati Uniti ad assumere questa funzione», ha dichiarato il regista. Leggi il seguito

Salute – Corte d’Appello di Torino: “L’uso del cellulare può causare tumori alla testa” – La Corte d’Appello di Torino, oggi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico. Leggi il seguito

Sport – Coppa Italia, avanti tutte le big – Avanti tutte le big della Serie A. In poche righe si possono riassumere cosi le gare degli Ottavi di Finale di Coppa Italia. In attesa della Roma, Juve, Lazio, Inter e Napoli ha staccato il pass di qualificazione. Leggi il seguito