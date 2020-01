The week: le notizie più importanti della settimana

Ecco di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura a Colori ha selezionato per questa settimana.

ATTUALITÀ

Sanremo, polemica sul rapper Junior Cally: «La sua musica istiga alla violenza sulle donne»

Dopo la figuraccia fatta da Amadeus alla conferenza stampa arriva un’altra polemica su Sanremo.

Leggi il seguito

POLITICA ITALIA

Di Maio: «Mi dimetto da capo politico M5S»

La dichiarazione ufficiale arriverà alle 17 in occasione della presentazione dei facilitatori regionali.

Leggi il seguito

POLITICA ESTERA

Russia, Putin punta alla modifica della costituzione

Il premier russo Dmitri Medvedev e il suo governo hanno rassegnato a sorpresa le dimissioni.

Leggi il seguito

SPETTACOLO

The New Pope, in arrivo Sharone Stone

Stasera su Sky Atlantic papa Giovanni Paolo III incontrerà, dopo Marilyn Manson, un’altra delle sue “persone famose preferite”: Sharon Stone, che interpreterà se stessa.

Leggi il seguito

SALUTE

Oms: riunione d’emergenza per il virus cinese

Si aggrava in Cina il bilancio dei morti a causa del virus, simile alla Sars, comparso dal dicembre scorso.

Leggi il seguito

TECNOLOGIA

WhatsApp, da febbraio non funzionerà più

Da febbraio 2020 la popolare app di messaggistica non funzionerà più su alcuni dei modelli più obsoleti.

Leggi il seguito

SPORT

Lazio, riprende la corsa champions: domenica c’è il derby

Undici vittorie di seguito in campionato. È da questo storico dato che domenica riprende la corsa champions della Lazio. E ad attendere le aquile non c’è un avversario qualunque. All’Olimpico sarà di scena il derby della capitale.

Leggi il seguito