The week: le notizie più importanti della settimana

Torna il consueto appuntamento con The Week, la rubrica che vi tiene informati sulle notizie più salienti della settimana.

Attualità

Coronavirus, inizia la lenta guarigione. Milano, giunta comunale pranza a Chinatown

Altri 4 pazienti sono stati dimessi dall’ospedale nella provincia orientale cinese dello Jiangxi. Per evitare la psicosi molti tra politici…

Politica italiana

Regionali, Bonaccini vince in Emilia Santelli in Calabria

Manca ancora qualche seggio e pochi voti, ma in Emilia Romagna e Calabria i dati di voti e affluenze alle…

Politica estera

Trump, il piano per il Medio Oriente: “Uno stato ai palestinesi, Gerusalemme capitale d’Israele”

Il piano dovrebbe piacere anche ai palestinesi, di cui spera alla fine di avere l’appoggio…

Tecnologia

Amazon testa il pagamento a rate anche in Italia

Attivò già in diversi Paesi (Regno Unito, Usa, Canada e Germania), il nuovo servizio di pagamento di Amazon al momento…

Spettacolo

Ghali super ospite a Sanremo

Ghali parteciperà come super ospite italiano alla 70esima edizione del festival di Sanremo nella serata di venerdì 7 febbraio. Presenterà…

Sport

Serie A, proroga deposito liste per sei squadre

La FIGC ha reso noto, su richiesta della Lega Serie A, di aver prorogato il termine per il deposito delle…

Scienze

Screening neonatale esteso, associazioni unite per l’approvazione dell’emendamento Noja

Lunedì 3 febbraio si voterà per al senato l’emendamento per lo Screening Neonatale Esteso. Diciannove associazioni si sono unite ed assieme all’Osservatorio Malattie Rare chiedono che l’emendamento venga approvato affinchè lo screening precoce possa aiutare a ” migliorare l’aspettativa di vita e la qualità della stessa, spesso evitando una morte prematura o una gravissima disabilità.” L’approvazione dell’emendamento porterà un finanziamento di 4 milioni di euro in due anni….

