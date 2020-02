The week: le notizie più importanti della settimana

Ecco di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura a Colori ha selezionato per questa settimana.

POLITICA ITALIANA

Referendum sul taglio dei parlamentari, si vota a marzo

Si voterà il prossimo 29 marzo nel Referendum per il taglio dei parlamentari.

ATTUALITÀ

Coronavirus, si aggravano i coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani

Prognosi riservata per i due coniugi cinesi risultati positivi al Coronavirus.

POLITICA ESTERA

Impeachment, Trump assolto dal Senato: “Evitato il declino democratico”

Donald Trump è stato assolto dall’accusa di Impeachment. Al Senato la sua maggioranza lo salva, scintille tra il Presidente e la speaker Pelosi.

CRONACA



Addio a Kirk Douglas, star di Hollywood

Si è spento ieri, all’età di 103 anni, Kirk Douglas, la star di Hollywood. Ultimo dei durì della Hollywood degli anni d’oro, ha superato un brutto ictus, salvo poi spegnersi nel pomeriggio di ieri.

SPETTACOLO

Festival di Berlino 2020, svelata la giuria internazionale

L’attore italiano Luca Marinelli è chiamato a decretare il palmares della 70esima edizione del festival insieme al presidente Jeremy Irons e, tra gli altri, a Bérénice Bejo e Kenneth Lonergan.

SPORT

Bellucci: “Demme ha cambiato il Napoli”

Claudio Bellucci, ex di Napoli e Sampdoria è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone”, programma di Sonia Sodano in onda su Julie Italia (canale 19 del digitale terrestre).

