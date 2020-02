The week: le notizie più importanti della settimana

Torna il consueto appuntamento con The Week, la rubrica che vi tiene informati sulle notizie più salienti della settimana.

Attualità – Campania, sindaco-babysitter: “A San Valentino uscite, vi tengo io i bambini” – Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, sarà baby-sitter per una sera dei bambini del suo comune. “L’Amore per me è universale. Senza differenze di razza, di sesso, di religione. Quindi voi vi concedete alla vostra dolce metà, io mi prendo cura dei bambini.” Scrive il sindaco in un post su facebook. Leggi il seguito

Politica italiana – Salvini: “Pronto a rifare tutto, piena fiducia ai magistrati” – Salvini, in Aula, ha commentato la decisione del Senato sul caso Gregoretti, che vede adesso l’ex Ministro pronto al processo. Leggi il seguito

Politica estera – Primarie democratiche: si vota in New Hampshire – I sondaggi danno in testa il senatore Bernie Sanders e l’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg, vincitori dei caucus in Iowa, dopo i quali nessuno dei candidati si è ritirato, per la prima volta dal 2004. Leggi il seguito

Spettacolo – Oscar 2020, i vincitori – «Parasite» miglior film e miglior regia, Joaquin Phoenix e Renée Zellweger migliori attori protagonisti. Leggi il seguito

Sport – Coppa Italia, al via le Semifinali dí andata – Iniziano domani le Semfinali di andata di Coppa Italia. Mercoledì toccherà a Inter e Napoli, mentre giovedì scenderanno in campo Milan e Juventus. Leggi il seguito

Salute – Spallanzani, assunta Francesca Colavita, la ricercatrice precaria che ha isolato il virus – Lo Spallanzani ha chiesto all’Azienda sanitaria del Molise, di poter assumere la ricercatrice di Campobasso che ha contribuito ad isolare insieme ad altre colleghe, il COVID19. Leggi il seguito