The week: le notizie più importanti della settimana

Ecco di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura a Colori ha selezionato per questa settimana.

ATTUALITÀ

Addio a Larry Tesler, papà del “copia e incolla”

“La vostra giornata lavorativa è più facile grazie alle sue idee rivoluzionarie”, ha twittato Xerox, la società in cui l’informatico iniziò la sua carriera, proseguita in Apple, Amazon e Yahoo.

POLITICA ITALIA

Cassazione: “Rackete ha rispettato dovere di soccorso”

La decisione di entrare nel porto di Lampedusa ignorando il divieto del ministero dell’Interno e forzando il blocco navale della Guardia di Finanza è stata presa nel rispetto delle disposizioni sul “salvataggio in mare”.

POLITICA ESTERA

Brexit, Boris Johnson: Chi non parla inglese non entra in Gran Bretagna

I nuovi piani post Brexit della Gran Bretagna chiuderanno le porte a chiunque non parli inglese e non sia qualificato a livello lavorativo. Non saranno accettate carte d’identità da Paesi come Italia e Francia per il timore di falsificazioni.

SPETTACOLO

Benji & Fede si separano: l’ultimo concerto il 3 maggio all’Arena di Verona

Il post annuncia che quello dell’Arena di Verona sarà il loro ultimo concerto insieme.

CRONACA

Covid 19, primi contagi in Lombardia

Sono sei i casi confermati di coronavirus nel lodigiano. Risultata positiva anche una donna incinta.

TECNOLOGIA

Coronavirus, ecco le mascherine protettive che funzionano con Face ID

L’artista Danielle Baskin ha trovato il modo per farsi riconoscere dal proprio telefono indossando la mascherina di protezione.

SPORT

Buon compleanno Immobile, bomber della favolazio

La Lazio è ammirata in Europa. La Lazio è attesa nell’Europa dalle grandi orecchie. Ciò che sta realizzando la squadra guidata da mister cuore laziale Inzaghi è sotto gli occhi di tutti, specialmente dopo la bella e meritata vittoria contro l’Inter.

