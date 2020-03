The week: le notizie più importanti della settimana

Ecco di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura a Colori ha selezionato per questa settimana.

Attualità

Coronavirus: guarite altre tre persone

Tre guariti, ma sale il numero dei contagiati. E’ questo l’ultimo bollettino medico che riguarda il Coronavirus che sta imperversando…

Politica italiana

Camera: la conferma della fiducia al governo sul decreto legge intercettazioni

I voti a favore sono stati 304, 226 i contrari, un astenuto…

Politica estera

Delhi, musulmani travolti dalla violenza hindu

Dopo una settimana di rivolte e 38 morti, il primo ministro Narendra Modi ha rotto il silenzio via tweet affermando…

Spettacolo

Coronavirus ferma riprese ‘Mission: Impossible 7’ a Venezia

L’allarme per la diffusione del virus ferma anche il set del celebre ‘blockbuster’ hollywoodiano…

Sport

Europa League, sorteggio duro per le italiane

Sorteggio molto complicato per le italiane un Europa League, oggi a Nyon…

Tecnologia

VIDEO – Rugby, bullizzato perché affetto da nanismo, trionfa in campo con i suoi idoli

Quaden ha 9 anni ed è affetto da nanismo. Bullizzato per la sua condizione ha detto: “Voglio uccidermi, non sopporto più che mi prendano in giro”. La madre diffonde il video e il mondo si mobilita. La sua squadra di rugby preferita lo fa scendere in campo per rispondere a quei bulli con il sorriso…

Scienze

Addio a Katherine Johnson, la matematica che portò l’uomo sulla Luna

La prima scienziata afroamericana a lavorare alla Nasa. Contribuì in maniera fondamentale al programma spaziale americano lottando contro sessismo e…

