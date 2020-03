The week: le notizie più importanti della settimana

Torna il consueto appuntamento con The Week, la rubrica che vi tiene informati sulle notizie più salienti della settimana.

Attualità – Conte: “Restiamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani” – Ieri sera il premier Giuseppe Conte ha parlato in diretta Facebook – alle 21.45 – in un discorso a tratti anche drammatico, dove si è rivolto alla nazione ed ha dettato le linee guida per le prossime due settimane.

“Ho fatto un patto con la mia coscienza, al primo posto c’è la salute degli italiani” ha iniziato il Premier che poi ha via via elencato tutte le misure per i prossimi 14 giorni, decisivi o quasi per la sconfitta del virus. Leggi il seguito

Politica italiana – Coronavirus, Onorevole Villani: “Governo a lavoro per sostenere famiglie, imprese e lavoratori” – Oggi in aula di è discusso dello scostamento del bilancio per consentire “di aiutare economicamente imprese, lavoratori, famiglie e liberi professionisti nell’emergenza Coronavirus” – dichiara la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani rappresentante della commissione Lavoro alla Camera. Leggi il seguito

Politica estera – Francia, Macron conferma le elezioni ma chiude le scuole – Mentre l’Oms dichiara la pandemia per il Coronavirus, la Francia decide ugualmente di svolgere le elezioni questo weekend. Tutti in fila per il voto ma a distanza di sicurezza. Leggi il seguito

Spettacolo – Date cancellate per Madonna e i Pearl Jam – Sia Madonna che i Pearl Jam, nelle scorse ore e tramite ogni social, hanno ufficializzato la cancellazione di alcune date molte prossime, dato il continuo propagarsi anche oltre oceano del Coronavirus. Leggi il seguito

Sport – Uefa, sospese Europa e Champions League – Anche la Uefa si è arresa per evitare il dilagante contagio che sta investendo anche nel mondo del calcio. Una riunione di emergenza dopo i casi positivi in Italia e Inghilterra, e la conseguente quarantena di squadre come Juventus, City, Inter, Real Madrid, Chelsea. Leggi il seguito

Scienza- L’ effetto Covid – 19 ha ridotto l’inquinamento in Cina – Uno dei tanti effetti collaterali del Coronavirus ha anche qualcosa di positivo. Guardando le mappe della Nasa si è visto che in Cina l’inquinamento è praticamente scomparso. Ci voleva davvero una pandemia per fare qualcosa di sensato? Leggi il seguito