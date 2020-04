The week, le notizie più importanti della settimana

Come ogni settimana, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le notizie più importanti dal mondo per i propri lettori.

POLITICA ITALIANA Conte: “Misure restrittive fino al 14 aprile”

In una conferenza stampa tenutasi ieri sera, il Premier Conte ha fatto il punto sulla situazione Covd-19 in Italia ed ha prolungato le restrizioni fino al prossimo 14 aprile. Leggi il seguito

ATTUALITA’ Elezioni, rinvio in autunno per regionali e Referendum

Salvo clamorosi colpi di scena, legati soprattutto al susseguirsi delle vicende Covid-19, le prossime elezioni regionali e amministrative saranno rinviate all’autunno. Leggi il seguito

SPETTACOLO COVID – 19, Netflix stanzia un milione di euro per sostenere tv e cinema

Netflix e Italian Film Commissions hanno annunciato la creazione di un fondo per dare sostegno alle troupe dell’industria audiovisiva italiana direttamente colpite dallo stop alle produzioni. Leggi il seguito

SCIENZE Coronavirus, i dati in Italia e nel mondo

La pandemia da coronavirus ha superato il milione di persone contagiate nel mondo secondo i calcoli realizzati sulla base dei dati ufficiali dei Paesi. Leggi il seguito

SPORT Nuovo Dpcm: “Sospesi gli allenamenti degli atleti professionisti”

La novità che compare nel dpcm con cui il governo ha prorogato fino al 13 aprile le misure anti contagio da coronavirus è che sono sospesi gli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti. Leggi il seguito