The week: le notizie più importanti della settimana

Di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura A Colori ha selezionato per questa settimana.

Attualità – Borrelli: “Leggero miglioramento, non abbassiamo la guardia” – Il capo della protezione Civile Borrelli, nella consueta conferenza stampa, ha diramato l’ultimo bollettino per quanto riguarda il Covid-19 con i numeri che sembrano essere migliori rispetto gli ultimi giorni. Leggi il seguito

Politica italiana – “Cura Italia”, Senato conferma la fiducia al dl – Approvato a Palazzo Madama con 142 voti a favore, 99 contrari e 4 astenuti, il decreto “Cura Italia” passa ora a Montecitorio. Leggi il seguito

Politica estera – Eurobond, Olanda e Merkel bocciano le obbligazioni europee – La leader tedesca: “Ci sono altri strumenti” e respinge la proposta dell’Italia di condividere il debito. Leggi il seguito

Spettacolo – Fuori il nuovo singolo di Gianluca Grignani – Le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 hanno comportato lo slittamento dei concerti di Gianluca Grignani, quelli che avrebbe dovuto tenere a Roma e Milano sono rinviati, ma una buona notizie è comunque arrivata per i propri fans. Leggi il seguito

Salute – Coronavirus, i dati in Italia e nel mondo – La pandemia da coronavirus ha superato il milione di persone contagiate nel mondo secondo i calcoli realizzati sulla base dei dati ufficiali dei Paesi. Leggi il seguito

Sport – Serie A, taglio stipendi se non si torna a giocare – d eccezione della Juventus, che ha già trovato un punto di incontro con i propri tesserati, nel caso in cui il Campionato di Serie A non riprendesse c’è l’idea del taglio degli stipendi per i calciatori. Leggi il seguito