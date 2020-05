The week: le notizie più importanti della settimana

Come ogni settimana, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le notizie più importanti dal mondo per i propri lettori.

POLITICA ITALIANA Conte: “Difficile riaprire più di quanto fatto”

Il Premier Conte, in un incontro con i governatori di alcune regioni e i sindaci di molti comuni del Nord Italia, ha commentato parte del Decreto che non ha accontentato tutti i cittadini italiani. Leggi il seguito

POLITICA ESTERA Coronavirus, in America oltre un milione di casi

Il numero di vittime di Covid-19, nella giornata di ieri, in America ha superato le vittime della guerra di Vietnam. Leggi il seguito

ATTUALITA’ Ponte Morandi, fissata l’ultima campata: il nuovo viadotto è completo

Dopo 620 giorni da quel 14 agosto del 2018 in cui 43 persone persero la vita nel crollo del ponte Morandi, il nuovo viadotto torna a unire le due sponde del Valpolcevera. Leggi il seguito

SPORT Calcio, governo francese ferma la Ligue 1

Il governo francese, nella giornata di ieri ma non ancora in via ufficiale, ha fermato il campionato di calcio di prima e seconda divisione. Leggi il seguito

SALUTE Coronavirus, Immuni: in arrivo le regole per la privacy

Il Cdm è convocato per stasera alle 21.30. Il decreto legge conterrà le normative in materia di privacy dell’app Immuni, che prevede il tracciamento dei rapporti stretti tra gli utenti, volontariamente registrati. Leggi il seguito

SPETTACOLO Oscar, le modifiche alla prossima edizione del 2021

Il coronavirus ha cambiato parte della nostra vita, ha modificato certamente le nostre abitudini ed ha modificato anche la partecipazione gli Oscar. Leggi il seguito

TECNOLOGIA Facebook, arriva l’emoji dell’abbraccio

“Care” è la nuova reaction di Facebook. Assieme ai like ci sarà anche una faccina che abbraccia un cuore. Leggi il seguito