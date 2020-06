The week: le notizie più importanti della settimana

Di seguito le notizie più importanti che la redazione di Cultura a Colori ha selezionato per questa settimana.

Attualità – Zaky ancora in carcere, prossima udienza il 16 giugno – Ancora altri 15 giorni di carcere per Patrick George Zaky. L’udienza per lo studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato nel febbraio scorso appena rientrato al Cairo, è avvenuta senza la presenza di Zaky e dei suoi avvocati. Leggi il seguito

Politica Italiana – Attriti Roma-Vienna, le ultime – I cittadini di Germania, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca sono liberi di viaggiare senza controlli, gli italiani no. Leggi il seguito

Politica estera – Trump minaccia di chiudere Twitter – Twitter segnala come “fuorvianti” due post del presidente degli Stati Uniti, così Trump minaccia di chiudere il social dichiarando: “I repubblicani sentono che le piattaforme dei social media mettono completamente a tacere le voci dei conservatori. Faremo dei regolamenti oppure li chiuderemo”. Leggi il seguito

Spettacolo – Woody Allen: “No al cinema sul piccolo schermo” – “Un giorno di pioggia a New York” potrebbe essere l’ultimo film del regista. Leggi il seguito

Salute – Coronavirus, 12 regioni senza nuove vittime – Sono 71 i morti per covid nelle ultime 24 ore e 321 i nuovi contagi secondo i dati resi noti dalla Protezione civile. Leggi il seguito

Sport – Fia ufficializza 8 Gp, a Monza si corre il 6 settembre – La Formula Uno ha ufficializzato le prime 8 gare del calendario rivoluzionato dalla pandemia di coronavirus. Leggi il seguito